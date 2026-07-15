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Čína zadržala českého občana, zatiaľ nie je obvinený
Podľa webu je zadržaným Čechom podnikateľ, ktorý v krajine obchodoval.
Autor TASR
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Praha 15. júla (TASR) - Čína podľa českých médií nedávno zadržala českého občana. S informáciou v stredu prišiel server Seznam Zprávy, ktorému ju potvrdilo české ministerstvo zahraničných vecí. Server zároveň pripomenul, že v ČR je aktuálne vo väzbe Číňan obvinený z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Evidujeme prípad nedávneho zadržania českého občana v Číne, s ktorým sú kolegovia v Pekingu v konzulárnom kontakte. Aj s ohľadom na ochranu osobných údajov nebude ministerstvo danú záležitosť nijako ďalej komentovať ani poskytovať podrobnejšie informácie,“ uviedol hovorca českého ministerstva zahraničných vecí Adam Čörgő.
Podľa webu je zadržaným Čechom podnikateľ, ktorý v krajine obchodoval. Tamojšie bezpečnostné zložky ho údajne zadržali na letisku už na konci júna. Aktuálne je vo väzbe a nie je jasné, z čoho je obvinený. Podľa servera je možné, že by sa Peking mohol snažiť mužov vymeniť.
V Česku je od januára tohto roka zadržaný novinár Jang I-ming, ktorý v Česku dlhodobo pôsobil ako spravodajca denníka Kuang-ming ž'-pao (Guangming Daily) čínskej komunistickej strany a mal aj akreditáciu českého ministerstva zahraničných vecí. Podľa servera udržiaval kontakty s niektorými českými a slovenskými politikmi, robil s nimi rozhovory a pokúšal sa od nich získavať informácie. Rozhovor mu poskytol napríklad súčasný expert strany Motoristi sebe Jan Zahradil, zo slovenských politikov to boli europoslanec Ľuboš Blaha či predseda slovenského parlamentu Richard Raši.
Ako však podotkol server Seznam Zprávy, potenciálna výmena zadržaných je komplikovaná až nemožná. Jang I-ming čaká na súdny proces, na ktorý českí politici nemajú vplyv. Šéf českej diplomacie Petr Macinka to tiež podľa svojich slov povedal čínskemu ministrovi zahraničných vecí Wang Imu, keď sa ho na prípad zadržaného čínskeho občana pýtal v máji v New Yorku.
„Povedal som mu (čínskemu ministrovi), že (zadržaný) čaká na súd. Máme nezávislú justíciu, ktorá vyhodnotí obžalobu, ktorá bola podaná štátnym zástupcom a stanoví dátum súdu a súd nejako rozhodne. To je justičný systém, ktorý máme v Českej republike,“ uviedol vtedy Macinka. Šéfa čínskej diplomacie údajne len uistil, že zadržaný má štandardné podmienky a ničím v českej väznici netrpí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Evidujeme prípad nedávneho zadržania českého občana v Číne, s ktorým sú kolegovia v Pekingu v konzulárnom kontakte. Aj s ohľadom na ochranu osobných údajov nebude ministerstvo danú záležitosť nijako ďalej komentovať ani poskytovať podrobnejšie informácie,“ uviedol hovorca českého ministerstva zahraničných vecí Adam Čörgő.
Podľa webu je zadržaným Čechom podnikateľ, ktorý v krajine obchodoval. Tamojšie bezpečnostné zložky ho údajne zadržali na letisku už na konci júna. Aktuálne je vo väzbe a nie je jasné, z čoho je obvinený. Podľa servera je možné, že by sa Peking mohol snažiť mužov vymeniť.
V Česku je od januára tohto roka zadržaný novinár Jang I-ming, ktorý v Česku dlhodobo pôsobil ako spravodajca denníka Kuang-ming ž'-pao (Guangming Daily) čínskej komunistickej strany a mal aj akreditáciu českého ministerstva zahraničných vecí. Podľa servera udržiaval kontakty s niektorými českými a slovenskými politikmi, robil s nimi rozhovory a pokúšal sa od nich získavať informácie. Rozhovor mu poskytol napríklad súčasný expert strany Motoristi sebe Jan Zahradil, zo slovenských politikov to boli europoslanec Ľuboš Blaha či predseda slovenského parlamentu Richard Raši.
Ako však podotkol server Seznam Zprávy, potenciálna výmena zadržaných je komplikovaná až nemožná. Jang I-ming čaká na súdny proces, na ktorý českí politici nemajú vplyv. Šéf českej diplomacie Petr Macinka to tiež podľa svojich slov povedal čínskemu ministrovi zahraničných vecí Wang Imu, keď sa ho na prípad zadržaného čínskeho občana pýtal v máji v New Yorku.
„Povedal som mu (čínskemu ministrovi), že (zadržaný) čaká na súd. Máme nezávislú justíciu, ktorá vyhodnotí obžalobu, ktorá bola podaná štátnym zástupcom a stanoví dátum súdu a súd nejako rozhodne. To je justičný systém, ktorý máme v Českej republike,“ uviedol vtedy Macinka. Šéfa čínskej diplomacie údajne len uistil, že zadržaný má štandardné podmienky a ničím v českej väznici netrpí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)