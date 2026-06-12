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Čína zadržiava občana USA podozrivého zo špionáže
Peking o zadržaní informoval generálny konzulát USA v juhočínskom meste Kanton, potvrdil hovorca.
Autor TASR,aktualizované
Peking 12. júna (TASR) - Čína v piatok oznámila, že zadržiava amerického občana pre podozrenie zo špionáže a ohrozovania čínskej národnej bezpečnosti. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na tlačovom brífingu uviedol, že občan USA „bol podrobený zaisťovacím úkonom... pre podozrenie z vykonávania špionážnych činností, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť Číny“.
Peking o zadržaní informoval generálny konzulát USA v juhočínskom meste Kanton, potvrdil hovorca.
AFP uvádza, že zadržaný Min Zin založil Inštitút pre stratégiu a politiku Mjanmarska (ISP-Myanmar), kde pracuje ako analytik.
Podľa webovej stránky organizácie ide o nezávislý think tank, ktorý „podporuje rozvoj demokracie, dobré riadenie, federálne princípy a postupy a základné ľudské práva“.
Američan bol zadržaný po prílete do mesta Kchun-ming v juhozápadnej Číne, píše Reuters s odvolaním sa na tri anonymné zdroje oboznámené s prípadom. Podľa jedného z nich sa tak stalo na miestnom letisku pred približne dvomi týždňami. AFP s odvolaním sa na svoje zdroje uvádza, že k zadržaniu došlo 3. júna.
Americké ministerstvo zahraničných vecí a ISP-Myanmar na žiadosti o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.
Spomínaný think tank pôvodne sídlil v Mjanmarsku, no po vojenskom prevrate v roku 2021, keď armáda zvrhla demokraticky zvolenú vládu líderky Aun Schan Su Ťij, sa presťahoval do Thajska. Od tohto prevratu sa Mjanmarsko zmietalo v občianskej vojne.
Nedávne publikácie ISP-Myanmar sa zameriavali na ekonomickú situáciu aj politickú transformáciu krajiny po tom, ako sa šéf junty Min Aun Hlain ujal prezidentského úradu po decembrových a januárových voľbách, vysvetľuje Reuters. Tie podľa kritikov neboli slobodné ani spravodlivé. Čína novú mjanmarskú vládu verejne podporila.
Niektoré z publikácií think tanku sa venovali aj vplyvu Pekingu v pohraničných oblastiach Mjanmarska, ktorý mal slúžiť jeho národným záujmom. Nateraz zostáva nejasné, či Min Zin v čase zadržania vykonával výskum, zdôrazňuje AFP.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na tlačovom brífingu uviedol, že občan USA „bol podrobený zaisťovacím úkonom... pre podozrenie z vykonávania špionážnych činností, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť Číny“.
Peking o zadržaní informoval generálny konzulát USA v juhočínskom meste Kanton, potvrdil hovorca.
AFP uvádza, že zadržaný Min Zin založil Inštitút pre stratégiu a politiku Mjanmarska (ISP-Myanmar), kde pracuje ako analytik.
Podľa webovej stránky organizácie ide o nezávislý think tank, ktorý „podporuje rozvoj demokracie, dobré riadenie, federálne princípy a postupy a základné ľudské práva“.
Američan bol zadržaný po prílete do mesta Kchun-ming v juhozápadnej Číne, píše Reuters s odvolaním sa na tri anonymné zdroje oboznámené s prípadom. Podľa jedného z nich sa tak stalo na miestnom letisku pred približne dvomi týždňami. AFP s odvolaním sa na svoje zdroje uvádza, že k zadržaniu došlo 3. júna.
Americké ministerstvo zahraničných vecí a ISP-Myanmar na žiadosti o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.
Spomínaný think tank pôvodne sídlil v Mjanmarsku, no po vojenskom prevrate v roku 2021, keď armáda zvrhla demokraticky zvolenú vládu líderky Aun Schan Su Ťij, sa presťahoval do Thajska. Od tohto prevratu sa Mjanmarsko zmietalo v občianskej vojne.
Nedávne publikácie ISP-Myanmar sa zameriavali na ekonomickú situáciu aj politickú transformáciu krajiny po tom, ako sa šéf junty Min Aun Hlain ujal prezidentského úradu po decembrových a januárových voľbách, vysvetľuje Reuters. Tie podľa kritikov neboli slobodné ani spravodlivé. Čína novú mjanmarskú vládu verejne podporila.
Niektoré z publikácií think tanku sa venovali aj vplyvu Pekingu v pohraničných oblastiach Mjanmarska, ktorý mal slúžiť jeho národným záujmom. Nateraz zostáva nejasné, či Min Zin v čase zadržania vykonával výskum, zdôrazňuje AFP.