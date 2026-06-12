Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. jún 2026Meniny má Zlatko
< sekcia Zahraničie

Čína zadržiava občana USA podozrivého zo špionáže

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Peking o zadržaní informoval generálny konzulát USA v juhočínskom meste Kanton, potvrdil hovorca.

Autor TASR
,aktualizované 
Peking 12. júna (TASR) - Čína v piatok oznámila, že zadržiava amerického občana pre podozrenie zo špionáže a ohrozovania čínskej národnej bezpečnosti. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na tlačovom brífingu uviedol, že občan USA „bol podrobený zaisťovacím úkonom... pre podozrenie z vykonávania špionážnych činností, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť Číny“.

Peking o zadržaní informoval generálny konzulát USA v juhočínskom meste Kanton, potvrdil hovorca.

AFP uvádza, že zadržaný Min Zin založil Inštitút pre stratégiu a politiku Mjanmarska (ISP-Myanmar), kde pracuje ako analytik.

Podľa webovej stránky organizácie ide o nezávislý think tank, ktorý „podporuje rozvoj demokracie, dobré riadenie, federálne princípy a postupy a základné ľudské práva“.

Američan bol zadržaný po prílete do mesta Kchun-ming v juhozápadnej Číne, píše Reuters s odvolaním sa na tri anonymné zdroje oboznámené s prípadom. Podľa jedného z nich sa tak stalo na miestnom letisku pred približne dvomi týždňami. AFP s odvolaním sa na svoje zdroje uvádza, že k zadržaniu došlo 3. júna.

Americké ministerstvo zahraničných vecí a ISP-Myanmar na žiadosti o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.

Spomínaný think tank pôvodne sídlil v Mjanmarsku, no po vojenskom prevrate v roku 2021, keď armáda zvrhla demokraticky zvolenú vládu líderky Aun Schan Su Ťij, sa presťahoval do Thajska. Od tohto prevratu sa Mjanmarsko zmietalo v občianskej vojne.

Nedávne publikácie ISP-Myanmar sa zameriavali na ekonomickú situáciu aj politickú transformáciu krajiny po tom, ako sa šéf junty Min Aun Hlain ujal prezidentského úradu po decembrových a januárových voľbách, vysvetľuje Reuters. Tie podľa kritikov neboli slobodné ani spravodlivé. Čína novú mjanmarskú vládu verejne podporila.

Niektoré z publikácií think tanku sa venovali aj vplyvu Pekingu v pohraničných oblastiach Mjanmarska, ktorý mal slúžiť jeho národným záujmom. Nateraz zostáva nejasné, či Min Zin v čase zadržania vykonával výskum, zdôrazňuje AFP.
.

Neprehliadnite

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane

VIDEO: POŽIAR V TURISTICKEJ OBLASTI: Zahynuli 2 ľudia a 9 je zranených

VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je už prejazdná