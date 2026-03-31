< sekcia Zahraničie
Ľudia v Číne kupujú lacné byty namiesto hrobov, úrady to zakázali
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Peking 31. marca (TASR) – Čínske úrady zakázali ukladanie spopolnených ľudských pozostatkov v lacných bytoch. Táto prax si v poslednom období získala v Číne veľkú popularitu: pozostalí využívajú utlmený trh s nehnuteľnosťami, aby sa takto vyhli rastúcim nákladom na pohreby.
Ako s odvolaním sa na miestne médiá v utorok informovala agentúra AFP, píše TASR, takéto byty sa nachádzajú v odľahlých a takmer neobývaných bytových komplexoch. Ich kúpa môže rodinu vyjsť lacnejšie ako hrobové miesto na cintoríne a rodinám poskytujú väčšiu kontrolu nad miestom uloženia pozostatkov.
Takéto byty možno rozpoznať napríklad podľa trvalo zatvorených okien alebo neustále zatiahnutých závesov, doplnila AFP.
Kúpou takéhoto bytu podľa Carstena Herrmanna-Pillatha z univerzity v nemeckom Erfurte rodina „zabije dve muchy jednou ranou“. „Je to investícia a zároveň to zjednoduší vykonávanie obradov,“ povedal pre AFP.
Denník Legal Daily, vydávaný komunistickou stranou, citoval očitého svedka, ktorý cez dvere nahliadol do jedného z bytov vo svojom komplexe a uvidel dva svietniky pri čiernej urne s popolom a čiernobiely portrét nebožtíka – ide o typické usporiadanie používané v Číne na uctievanie zosnulých.
Predpisy, ktoré nadobudli účinnosť v pondelok, však výslovne zakazujú „používanie obytných priestorov výlučne na uloženie popola zosnulých“.
Tento zákaz prichádza len niekoľko dní pred sviatkom Čching-ming, známym aj ako sviatok zametania hrobov, keď rodiny tradične prichádzajú k hrobom svojich príbuzných, upratujú ich a prinášajú obetné dary.
Keďže čínska populácia starne a počet úmrtí prevyšuje počet narodení, záujem o hrobové miesta rastie. Podľa prieskumu britskej poisťovne SunLife z roku 2020 však náklady na pohreb v Číne predstavujú takmer polovicu priemerného ročného platu.
V reakcii na túto situáciu čínsky úrad pre dohľad nad trhom v utorok oznámil nové pravidlá na boj proti podvodom a proti nedostatočnej transparentnosti cien pohrebných služieb s cieľom „znížiť finančnú záťaž pohrebov pre obyvateľstvo“.
