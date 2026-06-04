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Čína zakázala vstup do krajiny novozélandským poslancom
Kancelária novozélandského ministra zahraničných vecí Winstona Petersa potvrdila spomínaný zákaz a uviedla, že je z tohto kroku prekvapená.
Autor TASR
Wellington 4. júna (TASR) - Čína uvalila zákaz cestovania pre štyroch poslancov Nového Zélandu po tom, čo navštívili Taiwan, oznámilo vo štvrtok novozélandské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa čínskeho veľvyslanectva na Novom Zélande mala táto návšteva „vážne nepriaznivé politické dôsledky“ a predstavovala zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Štvorica podľa verejnoprávnej stanice RNZ v máji navštívila Taiwan ako súčasť medzistraníckej delegácie.
Kancelária novozélandského ministra zahraničných vecí Winstona Petersa potvrdila spomínaný zákaz a uviedla, že je z tohto kroku „prekvapená“.
Šéf diplomacie vyzval novozélandských diplomatov, aby otvorili túto otázku s čínskymi predstaviteľmi v Pekingu a Wellingtone.
Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia. Petersova kancelária vo štvrtok trvala na tom, že návšteva poslancov nebola v rozpore s novozélandskou politikou „jednej Číny,“ v rámci ktorej Nový Zéland uznáva nárok Pekingu na Taiwan.
„Členovia novozélandského parlamentu môžu slobodne prijímať vlastné individuálne rozhodnutia - nezávisle od vlády - ako reagovať na pozvánky na cesty do zahraničia,“ uviedol hovorca Petersona.
Hoci Wellington nemá diplomatické vzťahy s Taiwanom, podľa ministerstva to Novému Zélandu nebráni v tom, aby „pokračoval v obchodných, hospodárskych, kultúrnych a domorodých výmenách“.
„Máme v úmysle pokračovať v týchto výmenách, keďže sú prospešné pre obyvateľov Nového Zélandu a sú plne v súlade s našou politikou jednej Číny,“ tvrdí rezort.
Poslankyňa Laura McClureová, ktorej sa daný zákaz týka, pre RNZ uviedla, že Čína sa snaží zastrašiť novozélandských poslancov. Poznamenala, že Nový Zéland je suverénny štát a členovia parlamentu majú právo zastupovať svoje komunity a voličov a majú právo slobodne cestovať po svete. „To je súčasť života v slobodnej demokracii,“ konštatovala.
Hovorca čínskeho veľvyslanectva na Novom Zélande uviedol, že novozélandskí poslanci cestovali na Taiwan napriek „opakovaným predchádzajúcim varovaniam“ a v dôsledku toho im Čína zakáže vstup do krajiny. „Nový Zéland by nemal byť prekvapený,“ konštatoval.
Štvorica podľa verejnoprávnej stanice RNZ v máji navštívila Taiwan ako súčasť medzistraníckej delegácie.
Kancelária novozélandského ministra zahraničných vecí Winstona Petersa potvrdila spomínaný zákaz a uviedla, že je z tohto kroku „prekvapená“.
Šéf diplomacie vyzval novozélandských diplomatov, aby otvorili túto otázku s čínskymi predstaviteľmi v Pekingu a Wellingtone.
Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia. Petersova kancelária vo štvrtok trvala na tom, že návšteva poslancov nebola v rozpore s novozélandskou politikou „jednej Číny,“ v rámci ktorej Nový Zéland uznáva nárok Pekingu na Taiwan.
„Členovia novozélandského parlamentu môžu slobodne prijímať vlastné individuálne rozhodnutia - nezávisle od vlády - ako reagovať na pozvánky na cesty do zahraničia,“ uviedol hovorca Petersona.
Hoci Wellington nemá diplomatické vzťahy s Taiwanom, podľa ministerstva to Novému Zélandu nebráni v tom, aby „pokračoval v obchodných, hospodárskych, kultúrnych a domorodých výmenách“.
„Máme v úmysle pokračovať v týchto výmenách, keďže sú prospešné pre obyvateľov Nového Zélandu a sú plne v súlade s našou politikou jednej Číny,“ tvrdí rezort.
Poslankyňa Laura McClureová, ktorej sa daný zákaz týka, pre RNZ uviedla, že Čína sa snaží zastrašiť novozélandských poslancov. Poznamenala, že Nový Zéland je suverénny štát a členovia parlamentu majú právo zastupovať svoje komunity a voličov a majú právo slobodne cestovať po svete. „To je súčasť života v slobodnej demokracii,“ konštatovala.
Hovorca čínskeho veľvyslanectva na Novom Zélande uviedol, že novozélandskí poslanci cestovali na Taiwan napriek „opakovaným predchádzajúcim varovaniam“ a v dôsledku toho im Čína zakáže vstup do krajiny. „Nový Zéland by nemal byť prekvapený,“ konštatoval.