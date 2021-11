Čína zápasí s výskytom delty, prípady najviac pribúdajú v Ta-liene

Peking 15. novembra (TASR) - Čína zápasí s najväčším šírením koronavírusového variantu delta. Ukazujú to čísla oznámené v pondelok. Ľudia cestujúci z mesta Ta-lien, kde prípady tejto nákazy pribúdajú rýchlejšie než inde v krajine, musia v okolitých oblastiach dodržiavať prísnu karanténu. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Čínske úrady oznámili, že v nedeľu 14. novembra bolo zistených 32 nových lokálne prenesených infekcií s potvrdenými príznakmi a väčšina z nich v severovýchodnom meste Ta-lien. Celkový počet lokálnych prípadov delty od 17. októbra je 1308, vypočítal Reuters na základe oficiálnych údajov. Toto číslo prekročilo počet 1280 lokálnych prípadov z letného šírenia delty.



Súčasný výskyt variantu delta je tak dosiaľ najväčší v Číne, postihol 21 provincií, regiónov a miest. Hoci je tento výskyt menší než v mnohých iných krajinách, čínske úrady rázne zakročujú, aby zabránili ďalšiemu prenosu delty, keďže vláda sa drží politiky nulovej tolerancie voči nákaze.



Približne desiatim regiónom sa počas najnovšieho výskytu delty podarilo v zárodku zastaviť šírenie do niekoľkých týždňov, a to vďaka urýchlenému zavedeniu komplexného súboru obmedzení. Úrady napríklad dôkladne trasovali kontakty, uskutočnili mnoho kôl testovania obyvateľov v rizikových oblastiach, zatvorili voľnočasové a kultúrne zariadenia a obmedzili turizmus aj verejnú dopravu.



Mesto Ta-lien so 7,5 miliónmi obyvateľov však stále zápasí s týmto variantom koronavírusu. Prvých lokálne nakazených pacientov s príznakmi v súčasnom výskyte delty hlásili 4. novembra - priemerne tam hlásia 24 nových lokálnych prípadov denne, čo je viac než v akomkoľvek inom čínskom meste, vypočítal Reuters.



Niekoľko miest v okolí Ta-lienu, napríklad Tan-tung, An-šan a Šen-jang, oznámilo, že ľudia prichádzajúci z Ta-lienu musia ísť na 14 dní do karantény v centralizovaných zariadeniach, až potom sa môžu voľne pohybovať. Toto opatrenie je neobvykle opatrné.



K 14. novembru hlásila pevninská Čína 98.315 potvrdených prípadov koronavírusu s príznakmi vrátane lokálne prenesených a privezených zo zahraničia. Hlásila aj 4636 úmrtí.