Čína zásadne odmieta stretnutia oficiálnych delegácií USA a Taiwanu

Peking 15. januára (TASR) - Čína v pondelok uviedla, že je zásadne proti akýmkoľvek stretnutiam oficiálnych delegácií Spojených štátov a Taiwanu. Reagovala tak na pondelkové stretnutie nového taiwanského prezidenta Laj Čching-tea s neoficiálnou delegáciou americkej vlády na Taiwane. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Čína vždy dôrazne odmietala akékoľvek oficiálne výmeny medzi Spojenými štátmi a Taiwanom, a rozhodne sa postavila proti tomu, aby Spojené štáty akýmkoľvek spôsobom a pod akoukoľvek zámienkou zasahovali do záležitostí Taiwanu," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning na pravidelnej tlačovej konferencii.



"Naliehame na Spojené štáty, aby si uvedomili mimoriadnu komplexnosť a citlivosť taiwanskej otázky, aby dodržiavali politiku jednej Číny... a aby opäť potvrdili opakované vyhlásenia amerických lídrov, ktorí uviedli, že nepodporujú nezávislosť Taiwanu," uviedla ďalej čínska hovorkyňa.



Washington by mal podľa nej dodržiavať svoje záväzky týkajúce sa Taiwanu a nemal by vysielať nesprávne signály separatistickým silám na Taiwane. Sobotňajšie prezidentské voľby na Taiwane zároveň označila za "miestnu záležitosť Číny".



V týchto voľbách jednoznačne zvíťazil doterajší viceprezident Lai Čching-te, ktorý je členom vládnucej Demokratickej pokrokovej strany (DPP). V predvolebnej kampani oznámil, že bude pokračovať v politike svojej predchodkyne a presadzovať nezávislosť Taiwanu od Číny.



Čína po voľbách uviedla, že ich výsledok nezabráni "znovuzjednoteniu Číny". Peking vníma Taiwan ako odštiepeneckú provinciu, ktorá by sa mala opäť zjednotiť s pevninskou Čínou, čo chce v prípade potreby dosiahnuť aj vojensky.



Hoci sú USA blízkym spojencom Taiwanu a podporujú ho aj vojensky, zastávajú politiku jednej Číny, v rámci ktorej uznávajú vládu v Pekingu ako jediného zástupcu Číny. Washington zároveň trvá na tom, že po voľbách vyslal na Taiwan neoficiálnu delegáciu v rámci štandardného protokolu.