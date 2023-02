Čína zasiahla laserom posádku filipínskej lode, tvrdí Manila

Manila 13. februára (TASR) - Filipíny v pondelok obvinili čínsku pobrežnú stráž z toho, že v Juhočínskom mori zasiahla filipínske hliadkovacie plavidlo vojenským laserom a dočasne oslepila niekoľko členov jeho posádky. Podľa Manily ide o "do očí bijúce porušenie" filipínskej suverenity. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Filipínske hliadkovacie plavidlo Malapascua malo minulý týždeň (6.2.) namierené k atolu Second Thomas, ktorý je pod kontrolou filipínskych síl. Počas plavby sa k nemu na nebezpečne malú vzdialenosť (zhruba 137 metrov) priblížila čínska loď a zabránila Filipíncom pokračovať v plavbe smerom k atolu.



Čínske lode sa už aj v minulosti niekoľkokrát pokúsili zablokovať filipínske plavidlá. Pri poslednom incidente pri atole Second Thomas však prvýkrát použili laser a spôsobili zranenia posádke filipínskej lode nachádzajúcej sa na veliteľskom mostíku.



Čínske veľvyslanectvo v Manile sa k celej záležitosti bezprostredne nevyjadrilo.



Agentúra AP pripomína, že Manila len za uplynulý rok podala takmer 200 diplomatických sťažností na agresívne správanie Číny vo vodách Juhočínskeho mora, na ktoré si robia nárok viaceré krajiny regiónu. Komunistická vláda v Pekingu si nárokuje prakticky celé toto more, v dôsledku čoho sa opakovane dostáva do sporov as inými štátmi.



Napriek snahám súčasného filipínskeho prezidenta Ferdinanda Marcosa mladšieho a jeho predchodcu Rodriga Duterteho o zlepšenie vzťahov medzi Manilou a Pekingom, napätie medzi oboma krajinami stále pretrváva.