Čína zatvorí Zakázané mesto. Zastaví dopravu v dvoch ďalších mestách

Peking 23. januára (TASR) - Čína zastavuje verejnú dopravu a zatvára mýtne brány v dvoch ďalších mestách v provincii Chu-pej, ktorá je epicentrom novej smrtiacej vírusovej epidémie. Vo štvrtok o tom informovali čínske úrady, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.



Novým vírusom sa v Číne nakazilo už približne 600 ľudí a 17 osôb zomrelo. Nákaza sa rozšírila aj do niekoľkých ďalších štátov.



Úrady v čínskom meste Sien-tchao s 1,5 milióna obyvateľov oznámili, že na "diaľnici Chu-pej" bolo zatvorených 30 vstupných mýtnych brán, vozidlá teda majú zákaz vojsť na túto cestu.



Mesto Čch'-pi, kde žije približne 500.000 ľudí, informovalo, že od štvrtkovej polnoci pozastavuje verejnú, vidiecku, provinčnú a okresnú dopravu.



Čína zároveň oznámila, že v metropole Peking zatvorí Zakázané mesto - jedno z najuctievanejších kultúrnych lokalít krajiny. Dôvodom sú tiež obavy zo šírenia nového vírusu podobného tomu, ktorý spôsobuje ochorenie SARS (ťažký akútny respiračný syndróm). Zakázané mesto bolo päť storočí čínskym cisárskym palácom a teraz slúži ako palácové múzeum. Táto pamiatka je registrovaná ako svetové kultúrne dedičstvo UNESCO.



Rozsiahly cisársky palác teda zatvoria v sobotu 25. januára a zostane neprístupný až do odvolania, "aby nedošlo k vzájomnej nákaze medzi zhromaždenými ľuďmi". Palác to napísal na svojej oficiálnej stránke v sieti Weibo, podobnej Twitteru.