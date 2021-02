Čína zatkla vedúceho podvodu s falošnými vakcínami proti koronavírusu

Peking 16. februára (TASR) - Čínska polícia v utorok zadržala vedúceho multimiliónového podvodu, v rámci ktorého predával zmesi soľného roztoku a minerálnej vody ako vakcíny proti koronavírusu. Informovala o tom britská stanica BBC.



Zatknutý muž, známy len pod menom Kong, je jednou zo 70 osôb, ktoré v Číne zadržali v rámci viac ako 20 prípadov obchodovania s falošnými vakcínami, približuje BBC.



Spolu so svojím tímom vyrobil viac ako 58.000 kusov injekčných striekačiek naplnených týmto roztokom. S falošnými vakcínami obchodovali od augusta minulého roka. Z uznesenia súdu vyplýva, na podvodoch vyťažili približne 2,3 milióna eur.



Viacero dávok tejto falošnej očkovacej látky sa im podarilo prepašovať za hranice, nateraz však nie je jasné, o ktoré krajiny ide. BBC píše, že 600 striekačiek zaslali vlani v novembri do Hongkongu, odkiaľ boli rozposlané do zahraničia.



Zákazníkom pritom podvodníci tvrdili, že vakcíny pochádzajú od skutočných firiem, ktoré očkovacie látky proti covidu vyrábajú, avšak im sa k nim podarilo dostať rýchlejšie prostredníctvom kontaktov vo vnútri týchto spoločností.



Čínska generálna prokuratúra v tejto súvislosti apeluje na regionálne úrady, aby spolupracovali s tamojšou políciou v snahe zabrániť podvodným obchodom s falošnými vakcínami.