Čína sprísnila pravidlá pri cestovaní, aby zastavila nárast infekcií

Peking 4. augusta (TASR) - Čína od stredy pre svojich občanov sprísnila pravidlá pri cestovaní v rámci krajiny i do zahraničia. Je to súčasť úsilia zastaviť nárast počtu nových prípadov koronavírusu, informovala agentúra AFP.



K ďalším obmedzeniam pohybu osôb v rámci krajiny patrí uzatvorenie určitých oblastí pre dopravu. Obyvateľom niektorých miest úrady nariadili, aby sa zdržiavali doma.



Čínska vláda jednotlivým oblastiam nariadila, aby prerušili dopravné spojenia prostredníctvom verejnej dopravy a taxíkov do a z oblastí, kde sa vyskytujú ohniská nákazy.



Čínske imigračné úrady v stredu oznámili, že okrem prípadov, ktoré sú "nevyhnutné", zastavia vydávanie bežných cestovných pasov a ďalších dokladov potrebných na opustenie krajiny. To však pre Číňanov ešte neznamená úplný zákaz vycestovať, píše AFP.



Zahraničným posádkam na stovkách lodí úrady nepovolili vylodiť sa v čínskych prístavoch a vystriedať zmeny.



V Číne zaznamenali v stredu najvyšší denný počet lokálnych prípadov nákazy spôsobených vysoko nákazlivým koronavírusovým variantom delta za uplynulých niekoľko mesiacov. Dopomohlo k tomu masové testovanie a dohľadávanie blízkych kontaktov.



Zdravotnícke úrady v stredu hlásili 71 prípadov lokálnej nákazy, čo je najviac od januára tohto roka. Od polovice júla bolo odhalených takmer 500 lokálnych prípadov nákazy.



Miestne orgány na opätovný nárast počtu nakazených reagovali masovým testovaním obyvateľov celých miest a zavedením lockdownov, ktoré postili milióny ľudí.