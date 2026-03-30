Čína zaviedla sankcie na japonského poslanca pre cesty na Taiwan
Autor TASR
Peking 30. marca (TASR) - Čína v pondelok oznámila zavedenie sankcií voči japonskému poslancovi Keidžimu Furujovi pre jeho návštevy Taiwanu. Najnovšie udalosti prehlbujú niekoľko mesiacov trvajúci diplomatický spor medzi Pekingom a Tokiom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Vzťahy medzi Čínou a Japonskom sa zhoršujú od novembra, keď japonská premiérka Sanae Takaičiová naznačila, že Tokio by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade pokusu Pekingu prevziať kontrolu nad Taiwanom.
Čína považuje demokraticky spravovaný Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje použitie sily na prevzatie kontroly nad týmto ostrovom. Zároveň opakovane varovala pred dôsledkami diplomatických kontaktov s Tchaj-pejom.
Podľa vyhlásenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí má Furuja od pondelka zakázaný vstup do pevninskej Číny, Hongkongu aj Macaa. Dôvodom sú jeho opakované návštevy Taiwanu napriek „silnému nesúhlasu Číny“, ktoré podľa Pekingu vážne narušili čínsku suverenitu a územnú celistvosť. Čínskym osobám a firmám je zároveň zakázané s japonským poslancom spolupracovať.
Furuja sa tento mesiac v Tchaj-peji stretol s taiwanským prezidentom Laj Čching-teom. Poslanec na návšteve vyhlásil, že vyjadrenia premiérky Takaičiovej o Taiwane „zodpovedajú doterajšiemu postoju japonskej vlády a nie sú problematické“.
