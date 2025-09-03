< sekcia Zahraničie
Čína zažila najhorúcejšie leto v doterajšej histórii meraní
Čínske úrady v júli varovali vo veľkých oblastiach na východe krajiny pred zdravotnými rizikami súvisiacimi s teplom.
Autor TASR
Peking 3. septembra (TASR) - Čína tento rok zažila najhorúcejšie leto v doterajšej histórii meraní, uviedol Čínsky meteorologický úrad (CMA). TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Od júna do augusta tohto roku zažili veľké časti Číny intenzívne horúčavy. Priemerná teplota v krajine dosiahla 22,31 °C – najhorúcejšie leto v histórii meraní,“ uviedol CMA v pondelok večer v príspevku na sociálnych sieťach.
Čínske úrady v júli varovali vo veľkých oblastiach na východe krajiny pred zdravotnými rizikami súvisiacimi s teplom. Teploty v hlavnom meste Peking v júni vystúpili na takmer 40 °C. Začiatkom tohto týždňa oznámili rekordné priemerné letné teploty aj oficiálne meteorologické inštitúcie v Japonsku, Južnej Kórei a Spojenom kráľovstve.
CMA uviedol, že niektoré časti Číny v polovici týždňa očakávajú krátku úľavu od sparných horúčav, v mestách vrátane Šanghaja sa do konca týždňa očakávajú denné maximá nad 35 °C.
Podľa vedcov sú hnacou silou klimatických zmien, ktoré spôsobujú dlhšie, častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav, emisie skleníkových plynov spôsobené ľuďmi. Čína je najväčším svetovým producentom skleníkového plynu oxid uhličitý, hoci sa zaviazala, že do konca tohto desaťročia dosiahne vrchol svojich emisií a do roku 2060 ich zníži na nulu.
Krajina sa v posledných rokoch stala aj svetovým lídrom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, keďže sa snaží odkloniť svoju masívnu ekonomiku od vysoko znečisťujúcej spotreby uhlia.
