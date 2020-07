Čína zaznamenala najvyšší denný prírastok infikovaných od apríla

Peking 27. júla (TASR) - Čína zaznamenala v pondelok 61 nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, z toho 57 je výsledkom domáceho prenosu. Je to najvyšší denný prírastok od 14. apríla, keď bolo zistených 89 väčšinou dovezených prípadov, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na Národnú zdravotnícku komisiu.



Nové prípady sú sústredné do troch ohnísk. Štyridsaťjeden nových domácich prípadov bolo zaregistrovaných v regióne Sin-ťiang, kde v polovici júla došlo k náhlemu nárastu počtu infikovaných v hlavnom meste Urumči.



Štrnásť nakazených hlási provincia Liao-ning, kde sa minulý týždeň objavilo nové ohnisko v meste Ta-lien. Na tamojšom letisku preto zrušili do pondelňajšieho rána 412 príletov a odletov.



Posledné dva prípady, prvé od konca mája, sa zistili v susednej provincii Ťi-lin ležiacej neďaleko severokórejských hraníc.



V súvislosti s nárastom počtu infikovaných spustili čínske úrady hromadné testovanie v mestách Ta-lien a Urumči. V Urumči je druhá vlna hromadného testovania zameraná na osoby, ktoré mali prvýkrát negatívny výsledok. Zatiaľ tam bolo testovaných viac ako 2,3 milióna ľudí.