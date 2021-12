Čína zaznamenala svoj najvyšší tohtoročný počet prípadov nákazy – 162

Peking 27. decembra (TASR) - Čína zaznamenala v pondelok svoj najvyšší tohtoročný počet komunitných prípadov nákazy koronavírusom, a to 162. Úrady hlásili 150 nových prípadov v meste Si-an, ktoré po zistení niekoľkých desiatok infikovaných ľudí zaviedlo minulý týždeň pre 13 miliónov svojich obyvateľov lockdown. Píše o tom tlačová agentúra DPA.



Pravidlá lockdownu v Si-ane znamenajú, že ľudia môžu odísť z domu len vo výnimočných prípadoch. Každá rodina si môže vybrať jedného člena, ktorý chodí nakupovať každý druhý deň. Celé obyvateľstvo mesta bolo zároveň už niekoľkokrát testované.



V rámci svojej politiky nulovej tolerancie koronavírusu uplatňuje Čína prísne opatrenia a zatiaľ sa jej počas pandémie darilo udržať koronavírus pod kontrolou.



Pandemická situácia v Číne bola viac než rok oveľa lepšia než v mnohých ďalších krajinách – každodenný život a ekonomika sa do veľkej miery vrátili do normálu.



Avšak infekčnejší variant delta viedol od jesene k vzniku viacerých ohnísk nákazy a nový variant omikron je pokladaný za ešte nákazlivejší.



Úrady zatiaľ neoznámili nijaké prípady omikronu medzi infikovanými v Si-ane. Peking má o päť týždňov hostiť zimné olympijské hry, pripomína DPA.