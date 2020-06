Čína: Zdrojom koronavírusu na pekinskom trhovisku nebol nórsky losos

Oslo 17. júna (TASR) - Čínske a nórske úrady vyvodili záver, že nórsky losos nebol zdrojom nového typu koronavírusu, ktorý sa našiel na potravinovom trhu v Pekingu.



Oznámil to v stredu nórsky minister pre rybí priemysel Odd Emil Ingebrigtsen, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Po utorkovom stretnutí čínskych a nórskych predstaviteľov obe krajiny usúdili, že zdroj nákazy nepochádza z rýb z tohto severského štátu, povedal Ingebrigtsen.



"Môžeme odložiť neistotu, ako aj pozastavenie dovozu lososov do Číny," uviedol minister počas videokonferencie.



Opätovný výskyt koronavírusového ochorenia COVID-19 v čínskom hlavnom meste v priebehu uplynulých šiestich dní skomplikoval život mnohým obyvateľom, ktorí sa začali obávať, že metropola znova smeruje k obmedzeniu pohybu ľudí, keďže sa výrazne zvýšil počet nakazených osôb.



V hlavnom meste Číny za ostatých šesť dní stúpol počet nových prípadov nákazy na 137. Novým ohniskom nákazy je zrejme veľké trhovisko Sin-fa-ti. Miestne úrady momentálne testujú desaťtisíce ľudí, ktorí mohli prísť do kontaktu s nakazenými.



Do karantény boli dané takmer tri desiatky obytných komplexov. Došlo tiež k opätovnému uzavretiu všetkých miestnych škôl. Úrady vyzvali obyvateľov, aby neopúšťali mesto, ak to nie je nevyhnutné.



Uzavretých bolo 11 pekinských trhovísk a vydezinfikovaných tisíce prevádzok, v ktorých sa predávajú jedlá a nápoje. "Epidemiologická situácia v hlavnom meste je mimoriadne vážna," povedal v utorok hovorca mesta Sü Che-ťien.



Viaceré čínske provincie už začali zavádzať povinnú karanténu pre cestujúcich prichádzajúcich z Pekingu.