Čína zhabala vyše 89 miliónov nekvalitných tvárových masiek

Peking 26. apríla (TASR) - Čína skonfiškovala vyše 89 miliónov tvárových masiek zlej kvality, oznámil v nedeľu predstaviteľ vlády. Peking totiž čelí množstvu sťažností na chybné ochranné pomôcky vyvážané do celého sveta. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Dopyt po ochrannom vybavení prudko stúpol, pretože krajiny po celom svete bojujú proti smrtiacemu novému druhu koronavírusu, ktorým sa nakazilo celkovo už približne 2,9 milióna ľudí.



Veľký počet krajín sa však sťažoval na chybné tvárové masky, rúška a ďalšie výrobky vyvážané z Číny, pričom väčšinou sú určené na použitie zdravotníkmi a zraniteľnými skupinami ľudí.



Orgán na regulovanie trhu v Číne do piatka 24. apríla preveril takmer 16 miliónov podnikov a zhabal vyše 89 miliónov masiek a 418.000 kusov ochranného vybavenia. Na tlačovej konferencii to oznámila Kan Lin, zástupkyňa riaditeľa Štátnej správy pre reguláciu trhu.



Zamestnanci regulačného orgánu takisto zadržali neúčinné dezinfekčné prostriedky v hodnote vyše 7,6 milióna jüanov (približne milión eur), dodala Kan Lin.



Nie je známe, aké množstvo zo skonfiškovaného tovaru bolo určené na trhy v zahraničí, napísala agentúra AFP.



Čína v snahe odstrániť výrobky zlej kvality zverejnila v sobotu nové pravidlá s tým, že dokonca aj masky určené pre oblasti mimo zdravotníctva musia spĺňať celoštátne a medzinárodné normy kvality.



Exportéri musia odovzdať písomné vyhlásenie, že ich zdravotnícke pomôcky a výrobky spĺňajú bezpečnostné požiadavky platné v cieľovej krajine. V oznámení to uviedlo čínske ministerstvo obchodu.



Prísnejšie čínske normy prichádzajú po tom, čo viacero krajín - vrátane Španielska, Holandska, Českej republiky a Turecka - bolo nútených stiahnuť státisíce nepodarkov, teda nekvalitných masiek a kusov ochranného vybavenia dovezeného z Číny.



Kanadská vláda minulý týždeň vyhlásila, že približne milión tvárových masiek nakúpených od Číny nevyhovoval správnym normám stanoveným pre profesionálnych zdravotníkov.



Predstavitelia holandskej vlády minulý mesiac stiahli vyše pol milióna čínskych masiek - ktoré už boli rozposlané do nemocníc, pretože sa množili sťažnosti, že nepriliehajú dobre k tvári alebo majú kazové filtre.



Čína vyrobí vyše 116 miliónov masiek denne, ukazujú oficiálne údaje.



Tento rok zatiaľ vyviezla do zahraničia viac ako miliardu masiek, informoval novinárov predstaviteľ ministerstva obchodu Li Sing-čchien.



Čína tiež podpísala zmluvy na vývoz zdravotníckych materiálov v hodnote 1,41 miliardy dolárov (1,31 miliardy eur) do 74 krajín a pre šesť medzinárodných organizácií, dodal predstaviteľ.



Prvé dva mesiace tohto roka začalo v Číne vyrábať masky ohromujúcich 8950 nových podnikov, ako píše platforma Tianyancha zverejňujúca údaje o podnikateľskom prostredí.



Napriek tvrdým postihom po celej Číne podniky naďalej nelegálne produkujú zdravotnícke vybavenie, pretože je to spôsob, ako zarobiť "rýchle peniaze", vyhlásil začiatkom tohto mesiaca predstaviteľ čínskeho colného úradu Ťin Chaj.



Do polovice apríla skonfiškovali úrady v prístavoch a na letiskách vyše 31,6 milióna chybných masiek a 509.000 ochranných oblekov určených na export.