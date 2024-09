Čína žiada EÚ pri spore o Juhočínske more o zachovanie férovosti

Peking 2. septembra (TASR) – Čína nalieha na Európsku úniu (EÚ), aby si pri záležitostiach týkajúcich sa Juhočínskeho mora zachovala "objektivitu a férovosť" a aby starostlivo vážila kroky a slová. Reagovala tak na vyhlásenie EÚ týkajúce sa incidentu, ktorý sa odohral cez víkend. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS) vo svojom nedeľnom vyhlásení odsúdila nebezpečné kroky lodí čínskej pobrežnej stráže podnikané proti zákonnému filipínskemu námornému podnikaniu. Nedávne potýčky medzi čínskymi a filipínskymi úradmi podľa nej "ohrozujú bezpečnosť života na mori a porušujú právo na slobodnú plavbu a prelet, ktorú všetkým národom zaručuje medzinárodné právo."



Čína na vyhlásenie reagovala vyjadrením "silnej nespokojnosti" s obvineniami EÚ v predmetnej záležitosti, uvádza vyhlásenie čínskej diplomatickej misie pri EÚ.



"Európska únia nie je stranou v spore o Juhočínske more a nemá právo v tomto spore ukazovať prstom," uvádza vyhlásenie. Dodáva, že opakované "oháňanie sa" slobodnou plavbou "nijako neprospieva záujmom EÚ ani jej medzinárodnej dôveryhodnosti".



Čína a Filipíny sa v sobotu navzájom obvinili z úmyselného vrážania do plavidiel pobrežnej stráže pri atole Sabina Shoal. Ide už o piatu námornú šarvátku za posledný mesiac. Ich dôvodom je dlhodobý spor vyvolaný postojom Pekingu, ktorý si nárokuje právo na takmer celé Juhočínske more vrátane častí, ktoré označujú za vlastné štáty ako Filipíny, Brunej, Malajzia, Taiwan či Vietnam.