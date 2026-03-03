< sekcia Zahraničie
Čína žiada zastavenie bojov a bezpečnosť v Hormuzskom prielive
Čína je hlavným odberateľom iránskej ropy.
Autor TASR
Peking 3. marca (TASR) - Čína vyzvala všetky strany zapojené do vojny na Blízkom východe, aby zachovali bezpečnosť plavby v Hormuzskom prielive. Zároveň prisľúbila kroky na zaistenie svojej vlastnej energetickej bezpečnosti, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Čína naliehavo vyzýva všetky strany, aby okamžite zastavili vojenské operácie, zabránili ďalšej eskalácii napätia, zachovali bezpečnosť lodných ciest v Hormuzskom prielive a zabránili väčšiemu dopadu na svetovú ekonomiku,“ vyhlásila v utorok na pravidelnej tlačovej konferencii hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.
„Energetická bezpečnosť má pre svetovú ekonomiku veľký význam... Čína prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie svojej energetickej bezpečnosti,“ dodala hovorkyňa.
Čína je hlavným odberateľom iránskej ropy. Cez Hormuzský prieliv, strategickú dopravnú trasu spájajúcu Perzský záliv s Arabským morom prechádza takmer štvrtina celosvetových dodávok ropy a značné množstvo iných nákladov.
Iránske Revolučné gardy v sobotu po spustení americko-izraelských útokov na Irán varovali, že plavba cez Hormuzský prieliv je nebezpečná a preto je pre lode uzavretý.
„Čína naliehavo vyzýva všetky strany, aby okamžite zastavili vojenské operácie, zabránili ďalšej eskalácii napätia, zachovali bezpečnosť lodných ciest v Hormuzskom prielive a zabránili väčšiemu dopadu na svetovú ekonomiku,“ vyhlásila v utorok na pravidelnej tlačovej konferencii hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.
„Energetická bezpečnosť má pre svetovú ekonomiku veľký význam... Čína prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie svojej energetickej bezpečnosti,“ dodala hovorkyňa.
Čína je hlavným odberateľom iránskej ropy. Cez Hormuzský prieliv, strategickú dopravnú trasu spájajúcu Perzský záliv s Arabským morom prechádza takmer štvrtina celosvetových dodávok ropy a značné množstvo iných nákladov.
Iránske Revolučné gardy v sobotu po spustení americko-izraelských útokov na Irán varovali, že plavba cez Hormuzský prieliv je nebezpečná a preto je pre lode uzavretý.