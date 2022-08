Čína žiada zlepšenie vzťahov s Austráliou pred riešením obchodu

Sydney 10. augusta (TASR) - Čínsky veľvyslanec v Austrálii Siao Čchien v stredu vyhlásil, že na obnovu vzťahov medzi Canberrou a Pekingom je potrebné urobiť viac a tieto dve krajiny nie sú v štádiu vhodnom na riešenie politických a obchodných sporov. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Siao Čchien tiež uviedol, že lídri oboch štátov sa v posledných rokoch nestretli, lebo Peking je presvedčený, že osobné stretnutie by mohlo napäté vzťahy ešte zhoršiť.



"Neboli sme presvedčení, že stretnutie by pomohlo zlepšiť vzťahy, a obávali sme sa, že stretnutie by mohlo záležitosti ešte viac zhoršiť," povedal.



Čína je najväčším obchodným partnerom Austrálie a najväčším odberateľom austrálskej železnej rudy. Peking v posledných rokoch zaviedol obchodné sankcie na viaceré austrálske produkty vrátane uhlia, morských plodov a vína. Reagoval tým na opatrenia a rozhodnutia, ktorými Austrália žiadala vyšetrovanie pôvodu ochorenia COVID-19 a zakázala čínskej telekomunikačnej firme Huawei Technologies dodať zariadenie pre plánovanú mobilnú sieť novej generácie 5G.



Ministri zahraničných vecí Austrálie a Číny sa po prvý raz po troch rokoch stretli v júli tohto roka na okraji summitu krajín skupiny G20 v Indonézii. Siao Čchien však povedal, že obe krajiny napriek istým kontaktom medzi ministrami "ešte nedospeli do štádia" na rokovania o riešení špecifických záležitostí v oblasti politiky a obchodu.