Čína zintenzívňuje svoje snahy o špehovanie holandského priemyslu

Singapur 31. mája (TASR) - Čína v Holandsku zintenzívňuje svoje snahy o špehovanie vývoja a výroby technologicky náročnejších produktov, sústredí sa najmä na polovodiče. Na medzivládnej bezpečnostnej konferencii Dialóg Shangri-La v Singapure to v sobotu uviedol holandský minister obrany Ruben Brekelmans, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



„Priemysel s polovodičmi a pokročilé technológie, v ktorých sme technologicky popredu, samozrejme, Čína chce získať toto duševné vlastníctvo, je to pre ňu zaujímavé,“ uviedol Brekelmans.



Holandské vojenské spravodajské služby vo svojej výročnej správe z apríla 2024 uviedli, že sa čínski špióni zamerali najmä na holandský polovodičový, letecký a námorný priemysel v snahe posilniť svoje vlastné ozbrojené sily.



„Stále to pokračuje. V najnovších správach naša spravodajská služba uviedla, že najväčšia kybernetická hrozba pochádza z Číny a väčšina aktivít prichádza práve odtiaľ. Tak to bolo minulý rok a stále je to tak. Vidíme len, že sa to zintenzívňuje,“ dodal holandský minister obrany.



Peking sa k zisteniam holandských spravodajských služieb dosiaľ nevyjadril, no podobné obvinenia pravidelne popiera. Podľa Brekelmansa Čína taktiež využíva „svoju hospodársku pozíciu na geopolitické účely a na nátlak“ na európske krajiny.



Minister uviedol, že Holandsko zaviedlo nové opatrenia na ochranu kľúčových priemyselných odvetví a jeho záujmov. Krajina podľa neho musí znížiť svoju závislosť od Číny hlavne v oblasti nerastných surovín. „Na úrovni Európskej únie aj na národnej úrovni musí vykonať kroky, aby sme našu závislosť znížili,“ dodal.