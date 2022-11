Čína zmiernila opatrenia proti šíreniu covidu

Peking 11. novembra (TASR) - Čína v piatok oznámila, že zmierňuje niektoré prísne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, ktoré sa uplatňujú v rámci tzv. nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19. Informovali o tom agentúry AFP a AP s odvolaním sa na správy čínskych štátnych médií.



Napriek uplatňovaniu politiky nulovej tolerancie covidu, ktorá výrazne zaťažuje čínsku aj globálnu ekonomiku, počet nakazených už niekoľko týždňov v Číne opäť stúpa.



V piatok čínske úrady hlásili 10.729 nových prípadov nákazy, v prevažnej väčšine asymptomatických. V hlavnom meste Peking, kde zaznamenali ďalších 118 nakazených, uzavreli verejné parky, zaviedli on-line dištančné vyučovanie a obmedzili prevádzku zdravotníckych zariadení.



V rámci zmiernenia reštrikcií, o ktorom rozhodlo vo štvrtok najužšie sedemčlenné vedenie vládnucej komunistickej strany (tzv. politbyro), bude skrátená povinná doba karantény pre cestujúcich prichádzajúcich do Číny z desať na osem dní. Počas tejto doby budú musieť absolvovať šesť PCR testov.



Po novom sa zruší aj mechanizmus, ktorý umožňuje operatívne pozastavenie letov na konkrétnych trasách, ak sa preukáže nákaza u istého počtu pasažierov. Cestujúci smerujúci do Číny budú musieť pred nástupom na palubu lietadiel absolvovať namiesto dvoch testov len jeden.



V rámci zmiernenia reštrikcií sa nebudú vykonávať povinné trasovanie a identifikácia "sekundárnych blízkych kontaktov" nakazených osôb.



Uvoľnenie pravidiel zahŕňa - za stanovených podmienok - aj výnimky z povinnej karantény pre určité skupiny osôb prichádzajúcich do Číny, napríklad pre "dôležitých obchodných cestujúcich" a "skupiny športovcov".