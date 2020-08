Čína zmierňuje cestovné obmedzenia pre Európanov

Peking 12. augusta (TASR) - Čína zmiernila obmedzenia pre vstup občanov 36 európskych krajín niekoľko mesiacov po tom, ako s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu uzavrela svoje hranice a zastavila lety, v dôsledku čoho uviazli tisíce ľudí. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Keď Peking v marci zaviedol tieto opatrenia, vstúpiť do krajiny mali zakázané takmer všetci cudzí štátni príslušníci, aj tí, ktorí mali povolenie na prácu alebo pobyt v Číne alebo ktorých rodiny žili v krajine.



Tento týždeň však Čína oznámila, že zmierni niektoré úradné požiadavky pre Európanov dúfajúcich, že tam budú môcť znova cestovať.



Nové predpisy umožnia držiteľom pasov 36 európskych krajín - vrátane Francúzska, Nemecka a Británie -, ktorí majú platné povolenie na pobyt, aby požiadali o čínske víza bez pozývacieho listu, vyplýva z oznámenia, ktoré v stredu zverejnilo čínske veľvyslanectvo v Berlíne.



Každý, kto sa vracia do Číny, musí opätovne požiadať o vízum, pretože víza vydané pred koronavírusovou pandémiou Peking odvolal.



Dosiaľ Čína povoľovala návrat len malému počtu kvalifikovaných zahraničných pracovníkov, a to formou osobitných oficiálnych pozývacích listov. Tento proces sa však ukázal ako pomalý, priblížila AFP.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení zverejnenom v pondelok uviedlo, že držitelia európskych pasov, ktorí splnia požiadavky, budú odteraz môcť "požiadať o čínske víza bezplatne".



Všetci prichádzajúci zo zahraničia musia naďalej podstúpiť test na ochorenie COVID-19 a 14-dňovú karanténu. Musia si tiež nájsť letenku, ako konštatuje AFP, keďže Peking koncom marca nariadil radikálne obmedzenie leteckých spojení a ceny išli prudko hore.



Niektoré z prísnych kvót na lety Čína tiež ruší, keď spoločnosti Air France umožnila prevádzkovať tri lety týždenne z Francúzska od konca augusta.