Čína zopakovala svoj nesúhlas s vyjadreniami japonskej premiérky
Čína opakovane deklaruje - a nevylučuje pritom ani použitie sily, - že jedného dňa Taiwan ovládne.
Autor TASR
Peking 18. novembra (TASR) - Čína počas rokovaní s vysokými japonskými predstaviteľmi v Pekingu zopakovala svoj „silný protest“ voči nedávnym vyjadreniam Tokia. V utorok o tom informovalo tamojšie ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
„Počas konzultácií Čína opäť vyjadrila Japonsku silný protest v súvislosti s nesprávnymi vyjadreniami japonskej premiérky Sanae Takaičiovej o Číne,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Mao Ning.
Takaičiová pred časom počas svojho vystúpenia pred japonským parlamentom uviedla, že ozbrojené útoky Číny na Taiwan by mohli Japonsko podnietiť k tomu, aby tento ostrov vojensky podporilo. Tieto vyjadrenia následne rozpútali spor medzi Japonskom a Čínou, ktorá Taiwan považuje za súčasť svojho územia.
Vzhľadom na napätú situáciu medzi veľmocami do Pekingu v pondelok pricestoval najvyšší predstaviteľ japonského ministerstva zahraničných vecí pre ázijsko-tichomorské záležitosti Masaaki Kanai, ktorý so svojím čínskym náprotivkom Liouom Ťin-sungom rokoval o vyjadreniach japonskej líderky.
„Takaičiovej omyly vážne porušujú medzinárodné právo a základné normy upravujúce medzinárodné vzťahy,“ dodala čínska hovorkyňa po konzultáciách a doplnila, že premiérkine komentáre „zásadne poškodzujú politické základy čínsko-japonských vzťahov“.
Čína opakovane deklaruje - a nevylučuje pritom ani použitie sily, - že jedného dňa Taiwan ovládne. Peking považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu aj napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Po spomínaných výrokoch japonskej premiérky si predvolal veľvyslanca Tokia a vyjadril protest voči jej výrokom.
Na spomínané komentáre japonskej premiérky reagoval aj čínsky generálny konzul v Osake Süe Ťien, ktorý Takaičiovej v príspevku na sociálnych sieťach pohrozil sťatím hlavy. Japonské ministerstvo zahraničných vecí a japonské veľvyslanectvo v Číne vyjadrili voči tomu ostrý protest a požiadali o vymazanie príspevku. Príspevok bol následne odstránený.
Japonská premiérka neskôr povedala, že jej výrok nereprezentoval jednotný postoj japonskej vlády, ale jej osobný názor na prípadný najhorší scenár vývoja okolo Taiwanu.
Hoci Japonsko Taiwan neuznáva ako nezávislý štát, udržiava s ním neoficiálne styky.
