Čína zrušila povinnosť preukázať sa PCR testom pri vstupe na územie

Peking 26. apríla (TASR) - Ľudia cestujúci do Číny už nebudú musieť od soboty pri vstupe do krajiny predložiť negatívny výsledok PCR testu na koronavírus. Ide o ďalšie uvoľnenie prísnych pravidiel "nulovej tolerancie covidu", ktoré Čína dlhé mesiace uplatňovala. V stredu to uviedla agentúra AP, informuje TASR.



Cestujúcim bude pri vstupe do Číny stačiť preukázanie sa negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného najviac 48 hodín pred nástupom do lietadla, uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí. Letecké spoločnosti však výsledky testov pred odletom kontrolovať nebudú.



Agentúra AP pripomína, že v priebehu uplynulých troch rokov Čína zaviedla sériu prísnych opatrení na zabránenie šíreniu nového koronavírusu vrátane lockdownov a hromadného testovania obyvateľstva. Tieto pravidlá mali negatívny vplyv na čínsku ekonomiku a v krajine vyvolali vlnu protestov. Vláda sa následne rozhodla opatrenia výrazne uvoľniť.



V marci Peking opätovne obnovil vydávanie všetkých typov víz, čím chce v krajine znovu rozprúdiť turizmus. Od cestujúcich z určitých štátov však stále vyžadoval negatívny výsledok PCR testu na koronavírus, čo mnohých návštevníkov od cesty do Číny odradilo.