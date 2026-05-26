Čína zverejnila výzvu v prípade prímeria medzi USA a Iránom
Autor TASR
Peking 26. mája (TASR) - Čína v utorok vyzvala „strany, ktorých sa to týka“, aby dohliadali na krehké prímerie vo vojne na Blízkom východe. Reagovala na pondelkový raketový útok amerických síl na juhu Iránu a lode v Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vyzývame strany, ktorých sa to týka, aby plnili svoje záväzky v rámci prímeria, riešili spory diplomatickou cestou... a podporovali skoré obnovenie mieru,“ povedala hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning na pravidelnej tlačovej konferencii.
Spojené štáty v pondelok zaútočili na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode Iránskych revolučných gárd (IRGC), ktoré umiestňovali míny v prielive.
Korešpondentka Fox News pre národnú bezpečnosť Jennifer Griffinová s odvolaním sa na vysokopostaveného amerického predstaviteľa informovala, že dve iránske lode boli prichytené pri kladení mín a lietadlá zničili raketovú základňu pre rakety zem-vzduch v Bandar Abbás. Dva dobre informované zdroje Griffinovej povedali, že útoky neznamenajú koniec prímeria.
Americké a iránske jednotky už počas prímeria oznámeného v apríli viackrát vzájomne útočili, uvádza stanica CNN. Jednotky USA v máji zaútočili na iránske vojenské zariadenia, z ktorých Irán vypustil série „nevyprovokovaných“ dronových a raketových útokov na americké vojnové lode prechádzajúce strategickým prielivom. Stanica zároveň pripomína, že americký prezident Donald Trump povolil americkým jednotkám reagovať na iránske provokácie v okolí Hormuzského prielivu.
