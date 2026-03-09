< sekcia Zahraničie
Čína: Zvolenie Modžtabu Chameneího je záležitosťou Iránu
Modžtabu Chameneího zvolilo do funkcie Zhromaždenie znalcov viac než týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zahynul pri americko-izraelských útokoch na Irán.
Autor TASR
Peking 9. marca (TASR) - Čína v pondelok uviedla, že zvolenie Modžtabu Chameneího za nového najvyššieho duchovného vodcu Iránu je vnútornou záležitosťou islamskej republiky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Toto je rozhodnutie iránskej strany založené na jej ústave,“ spresnil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun na tlačovej konferencii.
Ako dodal, Peking je proti akémukoľvek zameraniu sa na nového najvyššieho duchovného vodcu Iránu. „Čína je proti tomu, aby sa pod akoukoľvek zámienkou zasahovalo do vnútorných záležitostí iných krajín a mala by sa rešpektovať suverenita, bezpečnosť a územná celistvosť Iránu,“ dodal hovorca na otázku o hrozbách voči novému iránskemu lídrovi.
Modžtabu Chameneího zvolilo do funkcie Zhromaždenie znalcov viac než týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zahynul pri americko-izraelských útokoch na Irán. O život prišiel 28. februára, hneď v prvý deň útokov, pričom najvyšším duchovným vodcom Iránu bol viac ako 37 rokov. Modžtabá Chameneí útoky prežil, no okrem jeho otca pri nich zahynula aj jeho matka, manželka a dcéra.
„Toto je rozhodnutie iránskej strany založené na jej ústave,“ spresnil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun na tlačovej konferencii.
Ako dodal, Peking je proti akémukoľvek zameraniu sa na nového najvyššieho duchovného vodcu Iránu. „Čína je proti tomu, aby sa pod akoukoľvek zámienkou zasahovalo do vnútorných záležitostí iných krajín a mala by sa rešpektovať suverenita, bezpečnosť a územná celistvosť Iránu,“ dodal hovorca na otázku o hrozbách voči novému iránskemu lídrovi.
Modžtabu Chameneího zvolilo do funkcie Zhromaždenie znalcov viac než týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zahynul pri americko-izraelských útokoch na Irán. O život prišiel 28. februára, hneď v prvý deň útokov, pričom najvyšším duchovným vodcom Iránu bol viac ako 37 rokov. Modžtabá Chameneí útoky prežil, no okrem jeho otca pri nich zahynula aj jeho matka, manželka a dcéra.