Peking 15. decembra (TASR) - Čína zvýši podporu pre malé firmy. Peking predstavil nové finančné stimuly pre lokálne banky, aby zvýšili úverovanie pre malé firmy, uviedla to v stredu štátna rada na čele s premiérom Li Kche-čchiangom.



Čínska vláda od začiatku minulého roka predstavila celý rad opatrení na podporu malých firiem, ktoré sú životne dôležité pre rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest. Firmy však tvrdo zasiahla pandémia ochorenia COVID-19.



Vláda chce preto nahradiť aktuálny program úľav pri splácaní úverov pre malé firmy, ktorý má vypršať na konci roka, novým programom. Čínska centrálna banka (People's Bank of China, PBOC) jeho rámci poskytne kapitál lokálnym finančným inštitútom, aby zabezpečili úvery pre malé firmy, uvádza sa vo vyhlásení vlády. Nový program by mal trvať od začiatku roka 2022 do konca júna 2023.



"Malé, stredne a mikro firmy a jednoosobové spoločnosti čelia veľkým problémom," uviedla vláda. "V reakcii na nové spomalenie ekonomiky sa musíme sústrediť na prežitie tržných subjektov a musíme použiť trhové opatrenia na zvýšenie podpory pre malé firmy."