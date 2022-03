Číňan Lu je zrejme jediný zahraničný reportér medzi ruskými vojakmi

Peking/Moskva/Kyjev 16. marca (TASR) - Čínsky novinár Lu Jü-kuang je pravdepodobne jediným zahraničným novinárom, ktorý informuje o vojne na Ukrajine po boku ruskej armády. TASR prevzala tieto informácie od britského denníka The Guardian.



Lu je reportérom čínskej televízie Phoenix TV. Priamo z ukrajinských miest informuje po boku ruských vojakov už takmer tri týždne. V jednej zo správ robil rozhovor s lídrom samozvanej Doneckej ľudovej republiky Denisom Pušilinom. Z Ukrajiny podľa Guardianu šíri dezinformácie; informoval napríklad o tom, že ukrajinskí ozbrojenci držia v zajatí tisíc rukojemníkov, ktorých používajú ako živé štíty.



Britský denník uvádza, že nevie o inom zahraničnom novinárovi, ktorý by z Ukrajiny informoval z prostredia ruskej armády. Táto správa opäť vyvolala otázky o rozsahu spolupráce medzi Moskvou a Pekingom. Obe krajiny podpísali ešte pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu dohodu o neobmedzenom partnerstve.



The Guardian informuje, že Lu je známy čínsky novinár, ktorý v minulosti pôsobil ako dôstojník v čínskom námorníctve. Dlhé roky žil v Moskve, informoval aj o Čečenskej vojne, kde mal údajne ruskú vojenskú ochranu. Od ruskej vlády získal za svoju novinársku činnosť niekoľko ocenení.



Čínska televízia Phoenix TV nereagovala na otázky britského denníka o tom, ako sa Lu dostal na front s ruskou armádou.



Peking naďalej odmieta odsúdiť inváziu Ruska na Ukrajinu. Ku konfliktu sa snaží pristupovať neutrálne, zo zhoršovania situácie na Ukrajine obviňuje Spojené štáty a Severoatlantickú alianciu (NATO). V utorok Čína uviedla, že nie je súčasťou konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou a nechce byť zasiahnutá sankciami Západu.