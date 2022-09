Číňana v USA uznali vinným z napomáhania čínskej špionážnej agentúre

Washington 27. septembra (TASR) - Číňan, ktorý prišiel do Spojených štátov študovať elektrotechniku, bol uznaný vinným z tajného poskytovania informácií čínskej špionážnej agentúre. V utorok to oznámilo americké ministerstvo spravodlivosti, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Ťi Čchao-čchun (31) bol v pondelok v americkom meste Chicago po dvojtýždňovom procese usvedčený z nezákonného pôsobenia ako agent cudzej vlády a z poskytovania nepravdivých vyhlásení. Hrozí mu až 10 rokov väzenia za obvinenie, ktoré sa niekedy označuje ako "ľahká špionáž". Ide o prípady ľudí, ktorí priamo nepracujú pre zahraničné tajné služby, vysvetľuje AFP.



Ťi prišiel do Spojených štátov na študentské vízum v roku 2013 a neskôr sa prihlásil do armádnych záloh. Polícia ho zadržala v septembri 2018 na základe obvinení, že čínskej tajnej službe poskytol biografické informácie o ôsmich naturalizovaných amerických občanoch pôvodom z Číny alebo Taiwanu. Niektorí z nich boli dodávatelia amerického ministerstva obrany.



Ťi podľa amerického ministerstva spravodlivosti konal na pokyn "vysokopostaveného spravodajského úradníka" z ministerstva štátnej bezpečnosti čínskej provincie Ťiang-su.



Tento prípad zrejme súvisel s niekoľkoročnou snahou Číny ukradnúť obchodné tajomstvá americkej firmy GE Aviation – jedného z popredných svetových výrobcov leteckých motorov – a ďalších leteckých spoločností vrátane amerických vojenských dodávateľov, píše AFP.