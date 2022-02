Číňania vytvorili štvorminútový rýchlotest na covid s presnosťou PCR

Peking 8. februára (TASR) - Čínski vedci vytvorili nový test na zisťovanie prítomnosti koronavírusu, ktorý je rovnako presný ako PCR testy, avšak výsledok vyhodnotí do niekoľkých minút. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Testy analyzovali genetický materiál pomocou mikroelektronického senzoru, ktorý dokázal detegovať vírus za menej ako štyri minúty. Výskumníci to uvádzajú v recenzovanom článku publikovanom vo vedeckom časopise Nature Biomedical Engineering. Dodávajú, že ich testy sú nielen rýchle, ale aj presné a spoľahlivé. Na rozdiel od PCR testov sa dokonca dajú využívať aj mimo laboratórií.



Spoľahlivosť testov vedci vyskúšali na 33 osobách s pozitívnym výsledkom PCR testu. Výsledky sa "dokonale" zhodovali.



Následne otestovali ďalších 54 ľudí. Niektorí z nich mali príznaky ako pri covide, no koronavírusom nakazení neboli. Testy sa podľa odborníkov ani raz nepomýlili.



Podľa vedcov zo šangajskej Univerzity Fu-tan by mohli tieto testy pomôcť vyriešiť nedostatok PCR testov vo svete v dôsledku šírenia vysokonákazlivého koronavírusového variantu omikron. Testy by sa dali používať napríklad aj na letiskách. Zároveň sú oveľa presnejšie než aktuálne používané antigénové rýchlotesty.



Čína je celosvetovo jedným z najväčších výrobcov testov na prítomnosť koronavírusu. Podľa údajov colných orgánov len v decembri vyviezla do zahraničia testy v hodnote 1,4 miliardy eur, čo predstavovalo nárast o 144 percent oproti novembru.