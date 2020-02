Oslobodili Číňanku zadržanú po vstupe do Trumpovho sídla

Palm Beach 12. februára (TASR) - Súdna porota v americkom štáte Florida uznala v stredu za nevinnú 56-ročnú Číňanku, pokiaľ ide o obvinenie z neoprávneného vniknutia na pozemok tamojšej rezidencie prezidenta USA Donalda Trumpa. Žena identifikovaná ako Lu Ťing sa však podľa porotcov dopustila kladenia nenásilného odporu policajtovi, ktorý ju vlani 18. decembra zatýkal, informovala tlačová agentúra AP.



Zatknutie Lu Ťing bolo už druhým prípadom za necelý rok, keď polícia zasahovala proti čínskej občianke pre údajný pokus o vniknutie do Trumpovho sídla Mar-a-Lago v prímorskom stredisku Palm Beach na Floride. Tridsaťtriročnú Číňanku Čang Jü-ťing, ktorá vystupovala v prvom prípade, odsúdili ešte vlani na osem mesiacov väzenia.



Vynesenie rozsudku nad Lu Ťing je naplánované na piatok. Za svoj prečin jej hrozí trest do výšky jedného roka odňatia slobody.



Prokuratúra oznámila porote, že obvinená žena konala "vypočítavo" a "plánovane". Ignorovala podľa nej varovanie, že má pozemok opustiť, vrátila sa bočným vchodom a pokračovala vo fotografovaní. Od svojho zatknutia zostávala vo väzbe, pretože jej vypršali víza pre pobyt na území Spojených štátov.



Obvinená sa prostredníctvom tlmočníka obhajovala tvrdením, že vzhľadom na jazykovú bariéru nepochopila pokyny príslušníka ochranky. Ten zase porotcom povedal, že použil aj posunky rukou, aby bolo varovanie jasné.



Ženu následne odviezol turistický sprievodca do nákupnej štvrte Palm Beach, kde ju zastavili dvaja policajti. Podľa ich výpovede nesúhlasila s vypočutím a kládla odpor, keď sa jej snažili nasadiť putá.