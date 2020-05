Činiteľ EÚ: Teroristi by mohli zneužiť pandémiu na útoky

Londýn 13. mája (TASR) - Teroristi by mohli zneužiť koronavírusovú pandémiu na vykonanie útokov, varuje protiteroristický koordinátor Európskej únie Gilles de Kerchove.



Podľa slov tohto bezpečnostného činiteľa, ktorého v stredu citovala spravodajská stanica Sky News, môžu pravicoví extrémisti a islamistickí militanti "vnímať útoky na zdravotnícky personál a zariadenia ako veľmi efektívne, pretože by to v spoločnosti vyvolalo obrovský šok".



De Kerchove v dôvernej inštruktáži pre členské štáty EÚ, ktorú získala tlačová agentúra AP, ďalej uvádza, že prax z minulosti ukazuje, ako sa "teroristi a extrémisti, snažiaci sa prostredníctvom násilia zmeniť spoločnosť a vládne systémy, nezdráhajú zneužiť veľké krízy na dosiahnutie svojich cieľov".



De Kerchove varoval, že džihádistická organizácia Islamský štát (IS) "podnecuje svojich stúpencov na Západe, aby výhodne využili súčasnú krízu na zosnovanie útokov".



Skupiny ako IS taktiež zvyšujú svoju propagandu na internete, keďže obmedzenie pohybu obyvateľstva v súvislosti s koronavírusovými opatreniami núti množstvo ľudí tráviť viac času za počítačom.



"Na rozšírenie svojej základne stúpencov využívajú násilní extrémisti neistotu, zraniteľnosť a mrzutosť ľudí, vytvárajúc jednoduché príbehy, ktoré vysvetľujú problémy obviňovaním iných," uvádza de Kerchove.



Americká služba FBI v marci pri zatýkaní zastrelila belošského supremacistu, ktorý plánoval bombový útok na nemocnicu, kde sa liečia pacienti s koronavírusovou chorobou COVID-19.



Vrcholový nórsky vojenský predstaviteľ v Iraku Stein Grongstad tento týždeň uviedol, že útoky IS na Blízkom východe, ktorý zápasí s pandémiou, majú vzostupnú tendenciu. Militanti IS sa podľa neho ukrývajú v riedko osídlených oblastiach a podnikajú útoky na iracké vládne sily, ktoré sa snažia zamedziť šíreniu tohto infekčného ochorenia.