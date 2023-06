Čínska a ruská diplomacia rokovala o otázkach spoločného záujmu

Peking 25. júna (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang sa v nedeľu stretol s námestníkom šéfa ruskej diplomacie Andrejom Rudenkom. Témou stretnutia boli "medzinárodné a regionálne otázky spoločného záujmu", oznámila Čína. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Čchin Kang a Andrej Rudenko sa v Pekingu zhovárali o rusko-čínskych vzťahoch," uviedol čínsky rezort diplomacie vo vyhlásení. Stretnutie sa uskutočnilo len deň po tom, čo sa bojovníci súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny pokúsili o zvrhnutie velenia ruskej armády.



Agentúra Reuters upozorňuje, že Čína sa zatiaľ k vzbure vagnerovcov oficiálne nevyjadrila. Západné krajiny vrátane Spojených štátov však uviedli, že situáciu monitorujú.



"Čína Rusko podporí, no zároveň zdôrazní, že sa do jeho vnútorných záležitostí nebude miešať," povedal pre Reuters čínsky vojenský analytik Sung Čung-pching.



Vodca vagnerovcov Jevgenij Prigožin sa v sobotu so svojimi jednotkami pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie a vydal sa smerom k Moskve. K tomuto kroku pristúpil po tom, ako podľa neho ruská ruská armáda podnikla raketový útok na tábory jeho bojovníkov.



V sobotu večer sa situácia upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do poľných táborov na Ukrajine s cieľom vyhnúť sa prelievaniu ruskej krvi.



Reuters pripomína, že Putinovmu režimu vyjadrilo podporu na sociálnych sieťach mnoho obyvateľov Číny.