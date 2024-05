Čínska aktivistka, ktorú odsúdili za vlogy o covide, je na slobode

Bangkok 22. mája (TASR) - Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) v stredu zverejnila video s čínskou občianskou aktivistkou a novinárkou Čang Čan, ktorá bola nedávno prepustená z väzenia po tom, čo si odsedela štyri roky za spravodajstvo o reakcii vlády v Pekingu na epidémiu ochorenia COVID-19.



Ochrancovia ľudských práv súčasne tvrdia, že Čang je po prepustení z väzenia stále pod dohľadom polície a sloboda jej pohybu je výrazne obmedzená. Informovala o tom agentúra AP.



Čang, bývalá právnička, odcestovala do stredočínskeho mesta Wu-chan vo februári 2020, aby informovala o chaose v tomto epicentre pandémie. Vo svojich vlogoch kritizovala opatrenia, ktoré úrady prijali, aby "riešili" epidémiu.



Zadržaná bola v máji 2020. O sedem mesiacov neskôr ju odsúdili na štyri roky väzenia za "vyvolávanie hádok a problémov" – ide o nejasne definované obvinenie, ktoré sa v Číne - podľa AP - bežne používa na potlačenie nesúhlasu.



Čang bola na slobodu prepustená 13. mája. Jej bývalým právnikom sa však v tento deň nepodarilo kontaktovať ani ju, ani jej rodinu. Čang teraz v krátkom videu objasnila, že polícia ju v deň, keď si odpykala celý trest, odviedla do domu jej brata.



Právnik Žen Čchüan-niou, ktorý Čang ako advokát zastupoval Čang do februára 2021, keď mu odobrali licenciu, tvrdí, že jeho bývalá mandantka "nie je slobodná, je len relatívne slobodná". "Stále je pod dohľadom polície," uviedol v správe pre agentúru AP.



Právnikove slová potvrdila aj Jane Wangová, zámorská aktivistka, ktorá spustila kampaň Free Zhang Zhan (Osloboďte Čang Čan) v Spojenom kráľovstve a je v kontakte s jedným z bývalých právnikov Čang Čan.



Koronavírus zostáva v Číne citlivou témou. V prvom májovom týždni čínsky vedec, ktorý ako prvý zverejnil sekvenciu vírusu SARS-CoV-19, protestoval proti úradom, ktoré mu po rokoch degradácií a neúspechov zakázali vstup do jeho laboratória.