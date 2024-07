Čínska ambasáda odmieta tvrdenia o budovaní základne v Tadžikistane

Peking/Dušanbe 15. júla (TASR) - Čínske veľvyslanectvo v Tadžikistane v pondelok poprelo správy o tom, že Peking v tejto stredoázijskej krajine buduje vojenskú základňu. TASR informácie prevzala z agentúry Reuters a denníka The Daily Telegraph.



"Informácie o zriadení čínskej vojenskej základne na území Tadžikistanu, ktoré šíria niektoré médiá, sú nepodložené," uviedlo čínske veľvyslanectvo v Dušanbe. "Táto otázka nie je ani predmetom aktuálnych rokovaní medzi Čínou a Tadžikistanom."



O tom, že Čína stavia novú základňu v Tadžikistane, informoval minulý týždeň britský denník The Daily Telegraph. Odvolával sa na satelitné snímky.



Podľa zverejneného článku sa údajne čínska základňa nachádza vysoko v tadžických horách vo výške takmer 4000 metrov nad morom. Satelitné snímky ukazujú, že na základni sú prítomné vojenské jednotky oboch krajín. Podľa britského denníka na mieste prebiehajú pravidelné stavebné práce vrátane budovania cestnej infraštruktúry.



Čína dlhodobo prehlbuje svoje vzťahy s Tadžikistanom. Obe krajiny podpísali v roku 2016 spoločnú bezpečnostnú dohodu. Na začiatku júla krajinu tretíkrát navštívil čínsky prezident Si Ťin-pching.



Odborníci poukazujú na to, že Čína sa pokúša rozšíriť svoju vojenskú prítomnosť vo všetkých hraničných regiónoch. Presadiť sa ju snaží najmä na hraniciach s Indiou v Himalájach. Rastú preto obavy, že Peking plánuje urobiť to isté aj v ďalších susedných krajinách.



Podľa analytikov Čína využíva mocenské vákuum, ktoré v regióne vzniklo po ruskej invázii na Ukrajinu, po ktorej sa prítomnosť Moskvy v regióne oslabila.



Peking zároveň využíva obavy tadžickej vlády z Talibanu, ktorý ovládol Afganistan v roku 2021. Hranica medzi týmito štátmi má dĺžku viac ako 1300 kilometrov a vláda v Dušanbe sa obáva šírenia islamského extrémizmu.