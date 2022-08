Čínska ambasáda v Austrálii odsúdila kritiku vojenských cvičení

Canberra 7. augusta (TASR) - Čínske veľvyslanectvo v Austrálii v nedeľu odsúdilo spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Austrálie, Japonska a Spojených štátov, ktorí vyjadrili znepokojenie nad čínskymi vojenskými manévrami v blízkosti Taiwanu. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



"Austrália by sa nemala stavať na žiadnu stranu a naslepo vynášať nespravodlivé úsudky, ktoré sú v protiklade s faktami," píše sa vo vyhlásení čínskeho veľvyslanectva.



Čínska ambasáda ďalej uviedla, že "ukazovanie prstom na oprávnené kroky Číny na zaistenie jej štátnej suverenity a územnej integrity je absolútne neprijateľné".



Situácia v Taiwanskom prielive sa vyostrila po tom, ako na Taiwan v utorok pricestovala predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová.



Čína považuje tento samosprávny ostrov za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať. Peking v reakcii na návštevu Pelosiovej vo štvrtok začal v Taiwanskom prielive vojenské manévre, ktoré majú trvať do nedele. Podľa taiwanských predstaviteľov však porušujú pravidlá stanovené Organizáciou Spojených národov, narúšajú územnú suverenitu Taiwanu a sú priamou hrozbou pre leteckú a námornú dopravu.



Ministerstvo obrany v taiwanskom hlavnom meste Tchaj-pej uviedlo, že viacero čínskych bojových lietadiel a lodí operuje v blízkosti tohto ostrovného štátu. Niektoré z nich prekročili neoficiálnu stredovú líniu v Taiwanskom prielive oddeľujúcu Taiwan a Čínu, ktorú väčšinou rešpektujú obe strany.