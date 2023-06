Čínska ambasáda vo Varšave chcela prekaziť výstavu umelca Badiucaa

Varšava 16. júna (TASR) - Napriek tlaku a protestom čínskeho veľvyslanectva v Poľsku v piatok vo Varšave otvorili výstavu provokatívneho čínskeho umelca známeho pod menom Badiucao, ktorý kritizuje dodržiavanie ľudských práv vo svojej vlasti, informovala agentúra AP.



Riaditeľ Centra súčasného umenia vo Varšave Piotr Bernatowicz uviedol, že ho navštívil druhý najvyššie postavený diplomat z čínskej ambasády a naliehal na zrušenie výstavy.



"Nebola to žiadosť, ale rozhodná požiadavka," povedal Bernatowicz, ktorý správanie sa zástupcu čínskej vlády označil za neprijateľné.



Čínsky úradník podľa neho varoval, že usporiadanie výstavy by mohlo poškodiť poľsko-čínske vzťahy, a tvrdil, že poslal aj protestný list poľskému ministerstvu kultúry.



Výstava má názov Tell China's story well (Pravdivý príbeh o Číne) - ide o odvolávku na mediálny projekt čínskeho vedenia, ktorého cieľom je posilnenie a inovácia komunikácie o Číne smerom do zahraničia. Na propagačnom plagáte výstavy je zobrazený čínsky prezident Si Ťin-pching, ako konzumuje kus surového mäsa.



Badiucao, ktorý už dlhé roky žije v exile v Austrálii, uviedol, že čínska vláda ho obviňuje, že ubližuje citom čínskych vlastencov. Trvá však na tom, že jeho diela nie sú v žiadnom prípade namierené proti čínskemu ľudu alebo národu, iba proti tamojšej komunistickej vláde.



Zaoberá sa aj mnohými citlivými otázkami - je medzi nimi masaker na Námestí nebeského pokoja z roku 1989, prodemokratické demonštrácie v Hongkongu potlačené Čínou a to, čo múzeum nazýva "znepokojujúci vzťah medzi Čínou a Ruskom vo svetle vojny na Ukrajine".



Umelec dlhé roky tajil svoju identitu a počas verejných vystúpení nosil rôzne masky, aby ochránil členov svojej rodiny. Toto dlhodobo udržiavané tajomstvo vyvolalo jeho prirovnanie k britskému grafity umelcovi Banksymu, ktorého skutočná identita je stále neznáma.



Výstava, ktorú otvorili v piatok večer vo varšavskom Centre súčasného umenia, potrvá do 15. októbra, dodala AP.