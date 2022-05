Čínska armáda cvičila neďaleko Taiwanu

Peking 9. mája (TASR) - Čínska armáda v pondelok oznámila, že minulý týždeň absolvovala cvičenia neďaleko Taiwanu. Taiwan na vstup 18 čínskych stíhačiek a bombardérov do jeho vzdušnej obrannej zóny upozornil v piatok. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



Čínske námorníctvo a letectvo vykonávalo cvičenia od piatka do nedele východne a juhovýchodne od Taiwanu. Manévre boli zamerané na "ďalšie testovanie a zlepšovanie spoločnej bojaschopnosti viacerých ozbrojených zložiek", uviedlo v stanovisku veliteľstvo východného krídla čínskej armády bez uvedenia podrobností.



Taiwanské ministerstvo obrany v piatok informovalo, že do vzdušnej obrannej zóny Taiwanu vstúpilo 12 čínskych stíhačiek (šesť typu J-11 a šesť typu J-16), dva bombardéry typu H-6 a protiponorkové lietadlá typu Y-8.



Tchaj-pej tvrdí, že takéto prelety v blízkosti jeho územia zo strany Číny nie sú v posledných dvoch rokoch ničím výnimočným.



Taiwan doposiaľ nezaznamenal žiadne náznaky hrozby invázie zo strany Číny, no od začiatku ruskej vojenskej intervencie voči Ukrajine zvýšil úroveň ostražitosti. Čína doposiaľ nevylúčila použitie sily na získanie kontroly nad Taiwanom.