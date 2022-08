Čínska armáda oznámila úspešné dokočenie úloh v okolí Taiwanu

Peking 8. augusta (TASR) – Čínska armáda v stredu oznámila, že "úspešne dokončila rôzne úlohy" v okolí Taiwanu, kde pred týždňom spustila rozsiahle vojenské cvičenia. V oblasti však bude vykonávať pravidelné hliadky, informovala agentúra Reuters, od ktorej TASR správu prevzala.



Oznámenie môže podľa Reuters znamenať koniec námorných a vzdušných cvičení, no tiež to, že Peking bude naďalej vyvíjať tlak na samosprávny ostrov, ktorý považuje za svoje územie.



Čína spustila svoje dosiaľ najväčšie vojenské cvičenia okolo Taiwanu minulý štvrtok v reakcii na návštevu predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane. V pondelok manévre predĺžila nad rámec pôvodne ohlásených štyroch dní. Minulý týždeň počas nich odpálila balistické rakety, z ktorých časť preletela ponad taiwanskú metropolu Tchaj-pej.



Východné velenie čínskej armády v stredajšom oznámení doplnilo, že bude sledovať zmeny situácie v Taiwanskom prielive, pokračovať vo výcviku a príprave na boj, organizovať pravidelné hliadky v prielive a "rozhodne brániť národnú zvrchovanosť a územnú celistvosť".



Zdroj oboznámený so záležitosťou predtým pre Reuters povedal, že čínske vojenské lode a lietadlá ešte v stredu popoludní miestneho času pokračovali v aktivitách pri Taiwane.