Číňania vytlačili americký torpédoborec z okolia spornej plytčiny
Filipíny v utorok obvinili Čínu, že jej plavidlá vykonali nebezpečné manévre pri vytlačení plavidla filipínskych rybárov z oblasti.
Autor TASR
Peking 13. augusta (TASR) – Čínska armáda v stredu oznámila, že jej námorné sily sledovali a vytlačili americký torpédoborec USS Higgins z okolia spornej plytčiny Scarborough v Juhočínskom mori, na ktorú si okrem Číny robia nárok aj Filipíny. Zdôvodnila to tým, že loď tam vplávala bez súhlasu vlády v Pekingu, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Tento krok USA podľa čínskej armády „porušil suverenitu a bezpečnosť Číny a vážne podkopal mier a stabilitu v Juhočínskom mori“. Čínske ozbrojené sily preto zostanú v stave vysokej pohotovosti.
V stanovisku pre agentúru Reuters siedma flotila amerického námorníctva uviedla, že loď USS Higgins v blízkosti plytčiny Scarborough „presadzovala práva a slobody námornej plavby v súlade s medzinárodným právom“. Ďalej zdôraznila, že USA budú brániť svoje právo operovať všade, kde to medzinárodné právo dovoľuje, a neodradí ich ani nesúhlas Číny.
Spojené štáty pravidelne vysielajú svoje lode do Juhočínskeho mora v rámci operácií na presadzovanie slobody plavby, ktorá je základným princípom námorného práva. Plavba torpédoborca USS Higgins je prvou operáciou svojho druhu pri plytčine Scarborough za posledných najmenej šesť rokov.
Čína si robí nároky na takmer celé Juhočínske more. Svoje záujmy tam však majú aj Filipíny, Brunej, Malajzia, Taiwan a Vietnam.
Vody v okolí plytčiny Scarborough sú bohaté na ryby. Plytčina leží vo výhradnej ekonomickej zóne Filipín, v roku 2012 ju však zabrala Čína a odvtedy tam hliadkujú plavidlá čínskej pobrežnej stráže. Medzinárodný arbitrážny tribunál v roku 2016 vyhlásil územné nároky Číny v regióne založené na historických mapách za neplatné, no vláda v Pekingu tento verdikt neuznáva.
Filipíny v utorok obvinili Čínu, že jej plavidlá vykonali nebezpečné manévre pri vytlačení plavidla filipínskych rybárov z oblasti. Počas tejto operácie došlo k zrážke dvoch čínskych plavidiel. Čínska pobrežná stráž uviedla, že operácia bola „profesionálna, štandardizovaná, zákonná a legálna“.
