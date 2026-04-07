Čínska centrálna banka pokračuje v nákupoch zlata
Autor TASR
Peking 7. apríla (TASR) - Čínska centrálna banka nemenila svoju politiku, čo sa týka nákupu zlata, a vo zvyšovaní svojich zlatých rezerv pokračovala aj v marci. Poukázali na to údaje, ktoré v utorok zverejnila čínska centrálna banka PBOC. Informovala o tom agentúra Reuters.
Zlaté rezervy PBOC dosiahli v marci 74,38 milióna troyských uncí (1 unca = 31,1 g). V závere februára predstavovali 74,22 milióna uncí. PBOC tak pokračovala v nákupoch zlata už 17. mesiac v rade.
Hodnota zlatých rezerv však ku koncu marca klesla na 342,76 miliardy USD (297,41 miliardy eur) z 387,59 miliardy USD na konci februára. Je to prvý pokles hodnoty zlata v rezervách PBOC od mája minulého roka, čo je dôsledok prudkého poklesu ceny drahého kovu. Spotová cena zlata za mesiac marec klesla o 11,52 %, čo bol najprudší mesačný pokles od roku 2008.
Cenu zlata ovplyvnil útok Izraela a USA na Irán 28. februára. Irán v reakcii na to zablokoval kľúčový Hormuzský prieliv, čo sa odrazilo na skomplikovaní dodávok energií a raste cien ropy. Tento vývoj zvýšil obavy z inflácie, čo zvýšilo tlak na centrálne banky, aby namiesto plánovaného znižovania úrokových sadzieb tieto zvýšili. Takýto vývoj nenahráva cenám zlata.
Čiastočne ich však stále podporuje pokračujúci dopyt centrálnych bánk po zlate, uviedli analytici z ING Economics. Jednou z nich je aj PBOC. Tá najskôr po pôvodnej 18 mesiacov dlhej sérii nákupov zlata nákupy v máji 2024 zastavila, o ďalších šesť mesiacov ich však opätovne spustila.
(1 EUR = 1,1525 USD)
