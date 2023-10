Čínska firma predala vagnerovcom satelitné snímky, vyplýva z dokumentu

PREČÍTAJTE SI AJ: Pri ruskom raketovom útoku v Charkovskej oblasti zomrelo 48 ľudí

Paríž 5. októbra (TASR) — Ruská žoldnierska Vagnerova skupina pred rokom podpísala kontrakt s čínskou firmou, na základe ktorého získala dve vesmírne družice využiteľné na špionážnu činnosť. Vyplýva to z dokumentu, ktorý získala agentúra AFP.Príslušný kontrakt bol podpísaný v polovici novembra 2022, zhruba deväť mesiacov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, v ktorej vagnerovci zohrali kľúčovú úlohu na niektorých frontových líniách.Podľa kontraktu vyhotoveného v angličtine a ruštine čínska spoločnosť Beijing Yunze Technology predala vagnerovcom dva satelity určené na pozorovanie Zeme, schopné vyhotovovať zábery vo vysokom rozlíšení. Cena za družice, patriace čínskemu vesmírnemu gigantovi CGST (Chang Guang Satellite Technology), bola stanovená na viac než 30 miliónov dolárov.Firma Nika-Frut, ktorá bola súčasťou podnikateľského impéria šéfa vagnerovcov Jevgenija Prigožina, za uvedenú sumu získala aj viacero doplnkových služieb vrátane prístupu k satelitným snímkam z iných čínskych družíc na vyžiadanie.Vagnerovci si týmto spôsobom zaistili nielen zábery územia Ukrajiny, ale aj oblastí Afriky, kde operovali ich žoldnieri: Líbye, Sudánu, Stredoafrickej republiky a Mali. Pre AFP to uviedol nemenovaný európsky bezpečnostný zdroj, podľa ktorého je podpísaný kontrakt stále platný.Podľa tohto zdroja si vagnerovci v máji 2023 objednali dokonca aj satelitné zábery územia samotného Ruska, a to oblastí ležiacich medzi hranicami Ukrajiny a Moskvou. Tie mali koncom júna využiť pri svojej jednodňovej vzbure voči veleniu ruskej armády, keďže vagnerovskí žoldnieri vtedy tiahli na Moskvu zo základní pri hraniciach s Ukrajinou.V texte kontraktu, ktorý získala AFP, sa však konkrétne o záberoch územia Ruskej federácie nehovorí. Agentúra tvrdenie o dodaní takýchto záberov nedokázala overiť z nezávislých zdrojov.Na základe kontraktu vagnerovci získali čínske družice JL-1 GF03D 12 a JL-1 GF03D 13, ktoré sú umiestnené na obežnej dráhe zhruba 535 kilometrov nad Zemou. Zaplatili si tiež prístup k ďalším družicovým snímkam čínskej spoločnosti CGST, ktorá má v súčasnosti na orbite asi 100 satelitov.