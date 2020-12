Čínska firma Sinopharm oznámila, že jej vakcína má účinnosť 79 percent

Peking 30. decembra (TASR) - Tretia fáza klinických skúšok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od čínskej spoločnosti Sinopharm ukázala, že táto očkovacia látka má 79-percentnú účinnosť. V stredu o tom informoval samotný čínsky farmaceutický gigant. Je to nižšia účinnosť, než majú konkurenčné vakcíny vyvinuté spoločnosťami Pfizer a BioNTech alebo firmou Moderna, ale môže to priniesť prelom v boji proti pandémii koronavírusu v Ázii. Píše o tom agentúra AFP.



Čína súťaží vo vývoji vakcín proti COVID-19 so Západom a v pokročilej tretej fáze klinického testovania ich má už päť. Avšak stredajšie oznámenie je prvým zverejneným údajom o účinnosti čínskeho kandidáta na vakcínu.



"Ochranný účinok vakcíny (od spoločnosti Sinopharm Peking) proti COVID-19 je 79,34 percenta," uviedol Pekinský inštitút biologických produktov, dcérska firma Sinopharmu.



Sinopharm požiadal čínsky regulačný úrad o schválenie tejto vakcíny obsahujúcej verziu neaktívneho koronavírusu, uviedla firma v oznámení. Ide teda o druh vakcíny, ktorá využíva a do tela človeka zavádza časti patogénu.



Čína má však problém získať medzinárodnú dôveru voči svojim kandidátom na vakcínu, čo spôsobuje aj nedostatočná transparentnosť ohľadne výsledkov testov.



Pomalé je preto aj ukončovanie tretích fáz skúšok, ktoré sa museli robiť v zahraničí, keďže Číne sa v rámci svojich hraníc podarilo šírenie koronavírusu zastaviť, analyzuje AFP.



Čínski predstavitelia opakovane uisťujú verejnosť o bezpečnosti vakcín a vyhlasujú, že sa nevyskytli žiadne vážne nepriaznivé reakcie.



V Číne bolo zaočkovaných neschválenými vakcínami už vyše milión ľudí, a to na základe programu núdzového použitia vakcín. Dávky dostali zdravotníci v prvej línii, zamestnanci štátnych podnikov a pracovníci plánujúci vycestovať do zahraničia.



Vakcínu od spoločnosti Sinopharm tento mesiac už skôr schválili Spojené arabské emiráty (SAE) a stali sa prvou zahraničnou krajinou, ktorá odobrila vakcínu proti COVID-19 vyvinutú Čínou. SAE vyhlásili, že táto očkovacia látka má 86-percentnú účinnosť, ako sa uvádzalo aj v interných výsledkoch tretej fázy skúšok.



Peking prisľúbil, že vakcínu poskytne za nízku cenu - môže to povzbudiť chudobnejšie ázijské krajiny, ktoré sa zatiaľ môžu spoliehať len na obmedzené dodávky ponúkané v rámci systému COVAX, poznamenáva AFP.