Čína získala osobné údaje miliónov ľudí, medzi nimi je aj Johnson

Sydney 14. septembra (TASR) - Čínska spoločnosť Zhenhua Data so sídlom v meste Šen-čen, napojená na armádu a vládnu komunistickú stranu, získala osobné údaje najmenej 2,4 milióna zahraničných občanov - vrátane premiérov Austrálie a Británie. V pondelok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na austrálske médiá.



Najcitlivejšími uniknutými informáciami by mali byť bankové údaje, pracovné ponuky a psychologické posudky, ktoré boli získané z utajených dokumentov, píšu noviny Australian Financial Review (AFR) a stanica ABC.



Najprominentnejším Austrálčanom na zozname je predseda vlády Scott Morrison. Podľa ABC je 656 Austrálčanov z 35.558 občanov, ktorých informácie sú v databáze obsiahnuté, označených za "osoby osobitného záujmu" alebo politikov, ktorí by mohli hrať určitú rolu v korupčných škandáloch a byť preto vydierateľní.



Databáza má tiež obsahovať informácie na britského premiéra Borisa Johnsona, ako aj viacerých členov kráľovskej rodiny, duchovných vodcov a vojenských dôstojníkov, píše britský denník Daily Telegraph. Ten zároveň informuje, že spoločnosť získala osobné informácie najmenej 40.000 ďalších občanov z Británie, ako aj státisícov ľudí zo Spojených štátov, Kanady, Indie a Japonska.



Utajené spisy ako prvý získal americký akademik Chris Balding počas svojho pôsobenia na Pekinskej univerzite. V roku 2018 však z Číny utiekol z obáv o svoju bezpečnosť, približuje DPA.



Z článkov austrálskych aj britských médií vyplýva, že prácu firmy využíva najmä čínske ministerstvo štátnej bezpečnosti, ktoré funguje ako inštitút spravodajskej služby.



Spoločnosť sa podľa spomínaných médií zameriava na vedenie hybridných vojen, najmä prostredníctvom psychologickej manipulácie verejnej mienky, a to primárne na sociálnych sieťach.



Spoločnosť Zhenhua Data sa bezprostredne po úniku svojej datábazy ku kauze nevyjadrila a od prebratia témy médiami nie je ich oficiálna webstránka dostupná.