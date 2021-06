Čínska kozmická loď sa spojila s novou vesmírnou stanicou

Ťiou-čchüan 17. júna (TASR) - Čínska kozmická loď s troma kozmonautmi na palube sa vo štvrtok popoludní úspešne spojila so segmentom novej čínskej vesmírnej stanice. Stalo sa tak približne sedem hodín po jej štarte z kozmodrómu Ťiou-čchüan nachádzajúcom sa v púšti Gobi. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na čínsku vesmírnu agentúru.



Kozmická loď Šen-čou 12 sa po oddelení od nosnej rakety Dlhý pochod 2F v automatickom režime pripojila k prednej časti hlavného modulu vesmírnej stanice Tchien-kung, ktorý sa dostal na obežnú dráhu Zeme koncom apríla. Vo vyhlásení to uviedla Čínska agentúra pre vesmírne lety s posádkou. Pôjde o dosiaľ najdlhšiu vesmírnu misiu s ľudskou posádkou.



Trojica kozmonautov, alebo tajkonautov, strávi na novej stanici tri mesiace, počas ktorých budú vykonávať experimenty, testovať vybavenie stanice a pripravovať ďalšie rozšírenie jej hlavného obytného modulu.



Podľa odborníkov je vyslanie ľudskej posádky na vesmírnu stanicu prestížnou záležitosťou a dôležitým medzníkom v rozvoji ambiciózneho kozmického programu Pekingu. Čína plánuje v nadchádzajúcom poldruha roku ďalších 11 letov zameraných na dokončenie budovania stanice vrátane montáže solárnych panelov a dvoch laboratórnych modulov.



Veliteľom letu je pilot čínskeho vojenského letectva Nie Chaj-šeng, ktorý už absolvoval dve vesmírne misie. Zvyšní dvaja členovia posádky sú tiež príslušníkmi čínskej armády, jeden z nich letí do kozmu prvýkrát.