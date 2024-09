Čínska loď vstúpila do priľahlých vôd Japonska

Tokio/Tchaj-pej 18. septembra (TASR) - Čínska lietadlová loď v stredu nakrátko vplávala do priľahlých japonských vôd. O najnovšom incidente, ktorý by mohol zvýšiť napätie medzi oboma krajinami, informovala japonská verejnoprávna vysielacia spoločnosť NHK, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



NHK uviedla, že lietadlová loď sa plavila medzi juhojaponskými ostrovmi Jonaguni a Iriomote. Vošla tak do oblasti, ktorá sa rozprestiera do 24 námorných míľ od pobrežia, kde má Japonsko určitý stupeň kontroly vymedzený Organizáciou Spojených národov (OSN).



Japonsko už v auguste vznieslo sťažnosť proti Číne po tom, ako jedno z jej prieskumných plavidiel vplávalo do japonských vôd - krátko po tom, ako došlo k narušeniu japonského vzdušného priestoru.



Japonský torpédoborec zasa v júli nakrátko vstúpil do čínskych teritoriálnych vôd neďaleko Taiwanu (Čínskej republiky), uvádzajú japonské médiá.



Zintenzívnenie čínskej vojenskej aktivity v blízkosti Japonska a v okolí Taiwanu vyvolalo v uplynulých rokoch v Tokiu obavy. Japonsko na to reagovalo posilnením obrany, čím sa snaží odradiť Peking od použitia vojenskej sily na presadzovanie svojich územných nárokov v regióne. Zároveň sa preto snaží získať aj "protiúderné" kapacity.



Taiwanské ministerstvo obrany predtým v stredu uviedlo, že východne od pobrežia Taiwanu spozorovalo skupinu lietadlových lodí vrátane plavidla Liao-ning. Podľa jeho vyjadrenia lode smerovali k japonskému ostrovu Jonaguni vzdialenému približne 110 kilometrov od Čínskej republiky. Taiwan ďalej oznámil, že lode sledoval a vyslal svoje sily na monitorovanie ich pohybu.



Rastúci hospodársky a vojenský vplyv Číny v ázijsko-tichomorskom regióne a jej asertivita v územných sporoch - najmä na Taiwane - už znepokojuje aj Spojené štáty a ich spojencov.