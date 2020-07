Čínska misia na Mars úspešne odštartovala

Wen-čchang 23. júla (TASR) - Historicky prvá čínska misia na Mars vo štvrtok úspešne odštartovala zo základne Wen-čchang na čínskom ostrove Chaj-nan, informovala agentúra AFP.



Čínska misia s názvom Tchien-wen-1 by mala k Marsu doraziť vo februári 2021 po sedem mesiacov trvajúcej ceste dlhej 55 miliónov kilometrov. Jej súčasťou je kozmická loď, pristávací modul a vesmírne vozidlo, ktoré bude študovať planetárnu pôdu. Do vesmíru ich vyniesla najväčšia čínska nosná raketa Long March 5.



Štartu misie sa z neďalekej pláže prizerali stovky nadšencov.



Tento týždeň ide už o druhý štart vesmírnej misie na Mars. V pondelok odštartovala z japonského kozmodrómu Tanegašima misia Spojených arabských emirátov (SAE). Tie sa stali prvou arabskou krajinou, ktorá vyslala sondu k Marsu.



Misiu plánujú aj Američania. Odštartovať by mala 30. júla.



Všetky misie využívajú časové okno, v ktorom je Zem najbližšie k Marsu. Rovnako by v tomto čase mali odštartovať podobné misie Číny a Spojených štátov.