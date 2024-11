Čínska polícia oficiálne obvinila útočníka, ktorý vrazil autom do ľudí

Peking 16. novembra (TASR) - Čínska polícia oficiálne obvinila muža, ktorého v pondelok zadržala po náraze autom do ľudí. K útoku došlo v športovom centre v juhočínskom meste Ču-chaj, zomrelo pri ňom 35 ľudí a 43 sa zranilo, uviedli čínske štátne médiá. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Útočil 62-ročný muž, ktorého polícia identifikovala len jeho priezviskom Fan. Policajti ho zadržali krátko po útoku, no nemohli ho vypočuť, pretože upadol do kómy po tom, ako sa nožom pokúšal v aute spáchať samovraždu.



Predbežné vyšetrovanie podľa polície naznačilo, že motívom zadržaného muža bola nespokojnosť s rozdelením majetku pri rozvode.



"Prokuratúra mesta Ču-chaj schvaľuje zatknutie pána Fana v súlade so zákonom pre podozrenie z ohrozenia verejnosti nebezpečným konaním," uviedla čínska štátna televízia CCTV.



"Vyšetrovanie prípadu naďalej prebieha," dodala televízia, podrobnosti Fanovho zdravotného stavu však neuviedla.



Ide o najkrvavejší útok od roku 2014. Štyria samovražední atentátnici vtedy na severozápade Číny v meste Urumči vozidlom narazili do ľudí a odpálili bombu. Pri útoku zomrelo 43 ľudí vrátane útočníkov, viac ako 90 ďalším utrpelo zranenia.