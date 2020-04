Čínska polícia zatkla desiatky ľudí za pokútnu výrobu a predaj rúšok

Peking 17. apríla (TASR) – Celkovo 42 ľudí zatkla čínska polícia za to, že zhromažďovali a draho predávali textilný materiál používaný na výrobu rúšok na tvár, pričom na opätovný predaj taktiež nelegálne vyrábali aj nekvalitný materiál. Informovalo o tom v čínske ministerstvo verejnej bezpečnosti, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra AP.



Rezort uviedol, že zriadil tím s celoštátnou pôsobnosťou zameraný na boj proti zločinom súvisiacim s výrobou rúšok na tvár. Tie nosí na verejnosti takmer každý Číňan, a mnohí si ich - ako ochranu pred koronavírusom - nasadzujú tiež v práci či dokonca aj doma.



Vysoká spotreba rúšok z nich na mnohých miestach spravila nedostatkový tovar, čo zapríčinilo výrazné zvýšenie ich cien, a to obzvlášť v rámci internetového predaja, píše AP.



Ministerstvo verejnej bezpečnosti uviedlo, že razie, ktoré polícia vykonala na začiatku a v polovici marca v juhočínskej priemyselnej provincii Kuang-tung a troch ďalších provinciách, sa týkali 20 takýchto prípadov. Polícia pri nich tiež skonfiškovala materiál v hodnote vyše 34 miliónov čínskych jüanov (4,43 milióna eur).



V Číne sa nový koronavírus objavil vlani v decembri a následne sa z nej postupne rozšíril do zvyšku sveta. Čína zaviedla prísne opatrenia a šírenie nákazy sa jej podarilo výrazne spomaliť, pričom medzičasom už zrušila mnohé reštrikcie.



V ostatnom čase Čína vo veľkom dodáva rúška či materiál na ich výrobu do iných krajín zápasiacich s pandémiou. Po viacerých sťažnostiach týkajúcich sa nižšej kvality týchto výrobkov sa snaží zvyšovať v tejto oblasti svoje štandardy, dodáva AP.