Čínska ponorka sa chytila do pasce nastraženej Američanom

Londýn 5. októbra (TASR) - Čínska armáda prišla údajne o 55 námorníkov, keď sa jej jadrová ponorka chytila do pasce, ktorá bola Čínou pôvodne nastražená pre americké a britské plavidlá, informoval v stredu denník The Times. K incidentu údajne došlo v Žltom mori.



Správy o ňom sa rozšírili aj na sociálnych sieťach, ale Čína a Taiwan tieto tvrdenia popreli.



Britské tajné služby, ktorých odhalenie uniklo do médií, však plavidlo identifikovali ako ponorku PLA ako 093-417. Dodali, že ku katastrofálnej nehode došlo 21. augusta. Medzi jej 55 obeťami je aj kapitán a 21 dôstojníkov ponorky.



Plavidlu údajne došiel kyslík neďaleko provincie Šan-tung severne od Šanghaja po tom, čo ho zachytili obranné zariadenia na morskom dne nainštalované čínskou armádou, uvádza správa The Times.



Podľa britských tajných služieb smrť posádky bola zrejme spôsobená hypoxiou (nedostatkom kyslíka) v dôsledku chyby v systémoch ponorky.



Čína má šesť útočných ponoriek typu 093, majú výtlak 6096 ton a sú vyzbrojené torpédami ráže 553 mm. Tieto jadrové ponorky sú navrhnuté tak, aby boli tichšie ako predchádzajúce modely. V čínskej armáde sa používajú posledných 15 rokoch, uviedol vo svojej správe The Times.